Mexicano Juan Toscano-Anderson entró al protocolo de conmociones de la NBA

Juan Toscano-Anderson no volverá aún a uniformarse con Golden State Warriors. Después de salir del partido ante Boston Celtics a raíz de un golpe en la cabeza, entró al protocolo de conmociones de la NBA. Toscano-Anderson chocó contra la mesa de los oficiales tras ir con todas sus fuerzas a salvar una pelota que estaba en juego. La salvó y la jugada concluyó en triple de Stephen Curry, no obstante, él no pudo seguir.

A pesar de que el jugador de la selección mexicana de baloncesto comentó en su cuenta de Twitter que se encontraba ‘A1’, como indicativo de que estaba en perfecto estado, tendrá que pasar numerosas pruebas para que reciba el visto bueno y regrese a la competición.

I’m A1, thanks for the wishes. And if I had to do it again, I would! Ten times out of ten!

Golden State Warriors informó que en efecto sí había sido diagnosticado con una conmoción cerebral, por lo que indiscutiblemente tendría que entrar en el protocolo de conmociones. Es una regla de la NBA.

Juan Toscano-Anderson has been diagnosed with a concussion resulting from a fall during the fourth quarter of tonight’s game.

Per NBA rules, he will enter the league’s concussion protocol. pic.twitter.com/pjXVJE611p

— Golden State Warriors (@warriors) April 18, 2021