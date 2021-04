¡El gigante de México! Juan Toscano estableció un récord en la NBA

Juan Toscano-Anderson aún continúa en la celebración de su cumpleaños. Hace cinco días cumplió 28 años de edad y anoche se concedió el regalo de hacer historia y convertirse en el mexicano con mayor cantidad de puntos en un partido de la NBA.

El joven alero de Golden State Warriors anotó 20 puntos en la mágica noche ante Cleveland Cavaliers. Juan Toscano superó la marca establecida por su compatriota Eduardo Nájera, con 19 anotaciones.

El mexicano tuvo una sobresaliente presentación en la noche de NBA. Desde la banca, Toscano jugó un total de 31 minutos. Durante ese tiempo logró alcanzar la marca histórica de los 20 puntos, capturar 7 rebotes, dar 3 asistencias, además de robar y taponar un balón en la victoria de Golden State Warriors 119-101 sobre Cleveland.

LOOK OUT BELOW @Kia || Dunk of the Night pic.twitter.com/k30UHTz8ng

Durante esta temporada, Juan Toscano Anderson ha participado en un total de 38 encuentros. El mexicano promedia 17.6 minutos por partido, 4.7 puntos, 3.7 rebotes y 2.2 asistencias.

La marca anterior pertenecía a Eduardo Nájera. El mexicano logró anotar 19 puntos en dos oportunidades. La primera en la temporada 2001/2002 en el marco de la victoria de los Dallas Mavericks 133-112 sobre Los Ángeles Clippers; la segunda, cinco años después, pero esta vez Nájera representó a Denver Nuggets.

En la temporada 2013/2014, Gustavo Ayón estuvo cerca de superar esa marca. No obstante, el pívot se quedó a las puertas del récord al conseguir 18 puntos para los Toronto Raptors.

La súper estrella de la NBA, Stephen Curry, venía de anotar 53 y 42 puntos en sus dos ultimas presentaciones con Golden State. En ambos compromisos sumó 21 triples. El base de 33 años de edad es el primer jugador en la historia de la institución, desde 1966, que logra acumular nueve partidos consecutivos con, al menos, 30 puntos. En aquella oportunidad la marca la había conseguido Rick Barry.

Stephen Curry is the first Warrior since Rick Barry in 1966-67 to drop 30+ points in nine-straight games. https://t.co/EuhZbFfHQX pic.twitter.com/6qVBbDnNuk

— Golden State Warriors (@warriors) April 16, 2021