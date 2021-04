Vanessa Bryant rompió la relación de la marca ‘Kobe’ con Nike

La marca de Kobe Bryant no continuará asociada a Nike. El acuerdo de patrocinio terminó este mes de abril y Vanessa Bryant, viuda de “Mamba”, junto a Propiedades Kobe Bryant, tomaron la decision de no renovar el contrato con la reconocida empresa multinacional.

Vanessa Bryant and the Kobe Bryant estate elected not to renew the partnership with Nike, she confirmed to @NickDePaula : https://t.co/tjGOYGgPrS pic.twitter.com/cYqXK6xvci

Se vencerá el acuerdo post retiro de Bryant, cuya duración era de cinco años. Recordemos que justo hace una semana atrás se cumplieron cinco años de la última vez que Kobe pisó un tabloncillo como jugador. Y ese día terminó la asociación, más allá de que hoy se haga oficial la separación. Nike bautizó aquel 13 de abril de 2016 como el ‘Mamba Day’.

Según reportes de ESPN, la familia de Kobe Bryant no estuvo contenta por la poca disponibilidad de los productos de la marca referentes a la “Mamba” tras su fallecimiento. Además, el hecho de que el calzado de Kobe fuese muy limitado en cuanto a tallas para niños también influyó en la decisión.

At 6:36 AM today I received a text:

“Vanessa Bryant did not renew contract. Kobe and Nike are done.”

I’ve been working since to confirm what this means ahead for the Nike / Kobe Bryant partnership.

As of right now — there is no ongoing contract for future Kobe releases. pic.twitter.com/5vuyQg6Gw6

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 19, 2021