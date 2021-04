Mamba Day: a cinco años del retiro de Kobe Bryant, el más especial de la historia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Estamos aquí para celebrar la grandeza, por 20 años… la excelencia, por 20 años”. Así, en esta misma fecha pero cinco años atrás, Magic Johnson presentó a Kobe Bryant de cara a su último partido, rodeado por un abarrotado Staples Center. Los Angeles estaba por darle a la “Mamba Negra” una despedida inolvidable, a la que él retribuirí­a con majestuosidad.

April 13, 2016. A day we will never forget.

Relive Kobe's last game as a Laker. pic.twitter.com/FofoeFIiaE — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 13, 2020

Utah: la última víctima de Bryant

¿La última parada? El Utah Jazz de Gordon Hayward. Los visitantes no tenían el interés de hacerle el pasillo a Bryant, ni nada por el estilo. Fueron al Staples Center a ganar, y casi lo logran… si no fuese por el eterno “24”.

Utah dominó gran parte del encuentro. Pero ahí estuvo Kobe, reviviendo su lema de vida en su último partido: remando sin descanso. Los Lakers perdí­an por 10 puntos con tres minutos por jugarse. Para el escolta cinco veces campeón de la NBA, ese serí­a tiempo suficiente para hacer su magia. Kobe Bryant encestó 13 puntos seguidos, incluyendo el lanzamiento que puso arriba de forma definitiva a los angelinos. Culminó la noche con 60 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Lanzó 50 veces al aro, porque no podí­a irse sin establecer un récord más en la NBA. La despedida más especial, la más bonita, la más histórica.

5 years ago today 💜💛 Kobe Bryant scored 60 points in his final NBA game. pic.twitter.com/xE7qaLDLla — NBA (@NBA) April 13, 2021

Kobe Bryant en su máximo esplendor

Mientras el público vitoreaba y coreaba su nombre sin cesar, él sonreí­a, emocionado pero sereno. Consciente de la magnitud de lo que habí­a hecho, que para cualquiera sería una monstruosidad, pero que él había convertido en normalidad.

La velada finalizó con felicitaciones de ex-compañeros, como Shaquille O’Neal, que lo fueron a ver al tabloncillo. Y por supuesto, con las palabras del protagonista.

Cerró con simpleza y grandeza a la vez, digno de muy pocos: “What can I say… Mamba out“. Y sí­, qué más podemos decir si tú lo dijiste todo, crack.

Kobe Bryant guio a Los Ángeles a coronarse en los torneos 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009 y 2009-2010 durante una carrera que se inició en el certamen 1996-1997 y finalizó en la justa 2015-2016.

La lista de sus logros podría llevarnos infinidad de escritos, porque cada uno de los que consiguió tuvieron un sabor especial. Desde ser campeón de la NBA, pasando por la medalla de oro olímpica, el ser el Jugador Más Valioso de la NBA, ganar el concurso de clavadas hasta incluso ganar un Óscar por el mejor cortometraje animado de 2018.

Kobe Bryant es el baloncesto, y viceversa. Y hoy, una vez más, le rendimos homenaje. Revive acá los mejores 100 momentos de su carrera.