Edna Schmidt reapareció y habló de cómo fue traicionada

A 7 años de haber desaparecido del ojo público, cuando fue despedida por Telemundo debido a sus problemas con el alcohol, Edna Schmidt reapareció y habló, de su presente y de cómo fue traicionada en dicha cadena.

Desde su natal Puerto Rico, donde comparte lo feliz que se siente de estar viviendo en su finca, la querida periodista habló con su colega y amiga Neida Sandoval en su canal de Youtube. En una entrevista íntima, muy emotiva, y de dos mujeres que por encima de todo se respetan, Edna la abrió su corazón.

“Me siento nostálgica, este año ha sido muy duro, perdí a mi mami, y no ha sido fácil, pero como tú, somos robles“, le comenzó diciendo Schmidt a Sandoval.

Es que ambas, en el mejor momento de sus carreras dentro de Univision, vivieron momentos muy difíciles en el ámbito personal. Edna estaba comprometida para casarse, cuando su pareja tuvo una muerte súbita.

La depresión la llevó a refugiarse en el alcohol, tomando hasta 3 botellas de vino blanco por noche y muchas veces presentarse a conducir en noticiero nacional nocturno de Univision alcoholizada.

Neida, en su mejor momento como la cara de las noticias de ‘Despierta América’, embarazada de sus gemelos, su esposo sufrió un accidente cardiovascular que lo mantuvo meses hospitalizado.

Los triunfos y los dolores las unió más como amigas, por eso, verás que durante toda la entrevista Neida estaba sumamente emocionada, como pocas veces la hemos visto.

“Que ellos estaban dispuestos ya a botarme, traer gente nueva, menos salarios, sin experiencia como tenemos tú y yo que hemos sudado la gota gorda para llegar a donde llegamos, y eso es bastante fuerte… Me acuerdo de ti en San Antonio y ahora estos niños en Texas tirando un bebé recién nacido al río Bravo, ya no puedo ver noticias porque lloro todos los días”, sigue contándole Edna a Sandoval.

Aunque Neida compartió que habían pactado no hablar demasiado sobre su etapa de alcoholismo, enfermedad con la que sigue luchando día tras día o mejor dicho, ‘un día a la vez’, Edna dijo: “Lo que hacemos todos, disimular, tenemos que poner nuestra mejor cara aunque por dentro nos estamos muriendo, tenemos que poner nuestra mejor cara aunque por dentro llegas a la casa llorando”.

Recordemos que en el 2011 A Schmidt la sacan de Univision por encontrarla alcoholizada en el estacionamiento. Luego de someterse a dos tratamientos en donde estuvo internada, la periodista puertorriqueña vuelve a los medios de la mano de Telemundo en Chicago. Sin embargo, los dos años que estuvo en la cadena parecen haber sido poco felices para ella, quien terminó demandándolos por discriminación.

Según la demanda, Edna alegaba que ella tomó el trabajo siendo clara desde la primera entrevista con su problema con el alcohol, y que en vez de ayudarla en los momento de caída, la discriminaron y la echaron.

Neida, le nombra esa etapa, y le pregunta si recuerda cómo fue ese último noticiero…

“Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele… Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas porque lo que aquí se hace se paga“.

-¿Cuando más necesitabas ayuda de tus colegas te clavaron el cuchillo en la espalda?

“Sí, y quiero olvidarlo porque no soy una persona rencorosa… Hay dos palabras que no existen en mi vocabulario: una es el rencor, eso no existe en mi corazón, y la otra es que yo ya no tengo tanta prisa, en esta industria siempre corriendo, para mí se me acabó, yo ya no tengo prisa…”.

Edna, le contó que después de ese terrible episodio se refugió en Ecuador, país a donde estuvo yendo y volviendo durante 5 años… “Necesitaba que nadie me reconociera, que nadie supiera quién era yo, una persona anónima. Y me entregaron su corazón, que más se puede pedir… Mi prometido que falleció tenía raíces ecuatorianas, y entonces yo me dije tengo que regresar a ver dónde él está“, le contó emocionada.

La entrevista se cortó debido a que la finca de Edna está en una parte muy selvática, y la señal no era buena, pero se prometieron volver a reanudarla en otra ocasión y Neida visitar a su amiga en su nuevo refugio de felicidad en la Isla de Encanto.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE NEIDA SANDOVAL A EDNA SCHMIDT: