La verdad sobre la última entrevista de Edna Schmidt con Neida Sandoval y por qué no está en YouTube

Edna Schmidt falleció esta semana y aunque las razones de su muerta no están claras, el público ha buscado en las redes información sobre la periodista. Lo último que se supo de la que fuera presentadora de Univision fue que había reaparecido en abril de este año.

Schmidt le concedió una entrevista a Neida Sandoval via WhatsApp donde habló de como había encontrado la paz tras años de sufrimiento por el alcoholismo.

Durante la entrevista habló de como había vuelto a sus raíces: “Necesitaba que nadie me reconociera, que nadie supiera quién era yo, una persona anónima. Y me entregaron su corazón, que más se puede pedir… Mi prometido que falleció tenía raíces ecuatorianas, y entonces yo me dije tengo que regresar a ver dónde él está“.

Sin embargo, al buscar en el canal de YouTube de Sandoval, la entrevista ya no existe. Fue la propia Sandoval quien reveló por qué ya no está el video en su canal.

“Muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la ultima entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran”, escribió Neida en Instagram.

“La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos dias y debo respetar su última voluntad“.

“Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación así que de inmediato la retiré de mi canal“, explicó la periodista.

