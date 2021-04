En Wolves le buscan reemplazo a Raúl Jiménez

En el marco de una entrevista para HITC, el exfutbolista internacional con la selección de Inglaterra, Emile Heskey, destacó al joven futbolista brasileño Carlos Vinicius. El ariete se suma a Nelson Oliveira como los posibles jugadores que pueden llegar al conjunto inglés para suplir la ausencia del mexicano Raúl Jiménez.

🤔 Interest in Carlos Vinicius reignited 💭 Speculation about Nuno's future 🤝 Potential swap deal including Lee Kang-In and MUCH MORE! https://t.co/1Va0jKEXgP #WWFC | #Wolves pic.twitter.com/6OloVze53D

“Creo que encajaría bien con Wolves (Vinicius). Necesitan refrescarse un poco. Es difícil cuando pierdes a Jiménez y le preguntas a otros, que probablemente no tienen el mismo estilo o agresividad cuando se trata de atacar la pelota, es difícil”, explicó Heskey.

Vinicius actualmente está cedido en el Tottenham. El brasileño ha logrado anotar una decena de goles en la temporada, pero según informaciones del diario The Mail, el equipo no está interesado en adquirir la opción de compra, por lo que el futbolista regresaría al equipo dueño de su ficha, el Benfica.

Carlos Vinicius is set to stay in the Premier League, with Spurs and Wolves battling for his signature. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/mC1zyZ5XA9

