Newsom firma la protección a los empleados que perdieron su trabajo por la pandemia

Foto: United Here / Cortesía

Cientos de miles de trabajadores de California celebran la aprobación de la ley del Derecho al Retorno de los Trabajadores de Hospitalidad, medida firmada por el gobernador Gavin Newsom el pasado 16 de abril. Los trabajadores aseguran que esto es un enorme alivio para que continúen trabajando y aportando a la economía del país.

La ley SB 93 garantiza que aproximadamente 700,000 trabajadores como recamareras, cocineros, meseros y cantineros regresen a sus trabajos una vez que regrese el turismo.

Antonio Rodríguez ha trabajado en el hotel Terranea Resort en Palos Verdes desde el 2009. El trabajador de catering se enorgullece en decir que fue uno de los empleados que comenzó justo cuando el hotel abrió sus puertas.

Sin embargo, en enero del 2020, Rodríguez y cientos de empleados recibieron la noticia de que les disminuirían las horas de trabajo debido al covid-19. Para mediados de marzo ya los habían descansado y para finales de abril por medio de una carta les dijeron que estaban despedidos.

“Nos dijeron que ya no íbamos a tener cobertura médica y que solo la iban a pagar hasta el mes de mayo”, contó el hombre de raíces mexicanas. “En mayo nos mandaron otra carta que ya no teníamos trabajo y ya no teníamos seguro de salud”.

Rodríguez estima que al menos unos 600 empleados fueron afectados. Solamente el personal de mantenimiento continúo trabajando.

“Nos corrieron a los de hospitalidad, meseros, los restaurantes”, indicó.

Él dijo que esta noticia fue devastadora para él, quién es el cabeza de familia en el hogar que comparte con su esposa y sus tres hijas menores de edad.

Poco tiempo después solicitó desempleo, pero era tan bajo que tuvo que retirar una cantidad significante de su cuenta de retiro 401K.

“Todo eso da muchos nervios y estrés porque no sabemos nada, si las niñas piden algo no se los puedes negar porque ellas no saben nada”, indicó Rodríguez.

Salud y su bolsillo afectados

A más de un año después de que comenzara la pandemia, el 80% de los trabajadores hoteleros siguen desempleados, dijo Ada Briseño, co-presidenta del sindicato UNITE HERE Local 11.

“La pandemia ha devastado a nuestra industria, muchos de estos trabajadores han perdido a sus familiares”, dijo Briseño. “A los empleadores no les importó despedir a sus empleados, dejarlos sin seguro médico. Fueron irresponsables”.

Esta situación preocupante la vive Minelda Hernández, quien ha trabajado como cocinera en Terranea Resort por ocho años.

Hernández, quien padece de diabetes, dijo que a principios del 2020 fue despedida y poco después le quitaron su seguro médico.

“Primero nos dijeron que nos iban a dejar el seguro médico por tres meses, pero después dijeron que ya no”, indicó la empleada. “Ahora estoy recogiendo botellas para tener dinero para comprar mi medicina”.

Hernández dijo que trató de solicitar Medical y ayuda para estampillas de comida pero no calificó por su salario, previo a la pandemia, era por encima del nivel de pobreza medio. Ahora solo su esposo es el proveedor del hogar que comparte con su hijo de 18 años.

“Me hace mucha falta mi trabajo, mi seguro médico. Siempre fui muy puntual”, aseguró Hernández. “Se me hace injusto que ahora están regresando el empleo a las personas que tienen menos tiempo que yo; cuando llamo para preguntar si puedo regresar me dicen que todavía no hay trabajo”.

Rodríguez también fue afectado tras perder su seguro médico. Él contó que fue infectado del covid-19 a principios de enero y tuvo que ser internado por tres semanas. En esos días una de sus hijas también tuvo que ser internada debido a la pandemia y a una insuficiencia renal.

“Ahora solo estoy esperando a ver de cuánto nos van a llegar los cobros”, dijo Rodríguez. “Y por más que aplico a otros empleos no me dan. Por eso estoy muy contento de que pasó la ley”.

Hernández también celebró la aprobación de la ley ya que sabe que va a regresar a su empleo.

“Porque por eso venimos de nuestros países, por un futuro mejor. No somos carga pública. Nos gusta trabajar y queremos regresar”, indicó la cocinera.

En respuesta a estas acusaciones, Terranea Resort dijo en un comunicado que las reducciones de personal fueron necesarias debido al impacto comercial negativo causado por la pandemia global.

“Estamos trabajando diligentemente para recuperar nuestro negocio. Terranea ya ha estado llamando a los empleados descansados y despedidos desde la reapertura y continuará haciéndolo, según lo permitan los niveles comerciales”, indica el comunicado.

“Si bien hemos perdido permanentemente algunos puestos, y algunos roles pueden tardar más en regresar que otros, esperamos sinceramente que los niveles comerciales mejoren hasta el punto de poder ofrecer a los empleados despedidos la oportunidad de regresar a nuestra familia nuevamente”.

UNITE HERE Local 11 indicó que durante la peor crisis de salud en la historia moderna, muchos empleadores de la industria hotelera, como Terranea Resort y Chateau Marmont, despidieron a trabajadores que habían hecho que sus hoteles fueran exitosos, sin extender su atención médica ni hacer ningún compromiso vinculante para retirarlos cuando la crisis disminuya.

Briseño agregó que cuando ocurrió el ataque terrorista de las torres gemelas en Nueva York en el 2001, miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Años después, en el 2008 cuando ocurrió la recesión otros miles de empleados perdieron su trabajo. Y todo esto ocurría sin que los empleadores recibieran ninguna represalia.

“Ahora sabemos que tiene que haber legislación para abogar por los trabajadores”, dijo Briseño.

Bajo esta ley, los empleadores de la industria hotelera deben ofrecer primero los empleos a sus empleados que fueron descansados debido a la pandemia en un periodo de cinco días. Desde ese momento los empleados tienen cinco días adicionales para aceptar o rechazar el empleo.

“Los empleadores ahora deben seguir la ley”, indicó Briseño. “Deben tener un récord que eso va a suceder y los trabajadores nos pueden decir”.

Desde el año pasado el sindicato UNITE HERE Local 11 aprobó la primera ley de derecho de los trabajadores de la industria hotelera a regresar al trabajo en Los Ángeles, Long Beach y otras partes del sur de California.

En el país otras ciudades como Filadelfia, Baltimore, Oakland y Boston han aprobado legislaciones similares.

Briseño dijo que los trabajadores de esta industria que necesiten más información acerca de la ley y sus derechos pueden enviar un mensaje de texto al 877-877 con la palabra “Trabajo”.