Newson declara la emergencia por sequía en dos condados de California

El Gobernador Gavin Newsom declaró este miércoles desde la costa seca del lago Mendocino la emergencia por inundaciones en dos condados del norte de California: Mendocino y Sonoma.

La declaración del gobernador da más poder a los reguladores estatales para reducir las desviaciones en la cuenca del Río Russian y relajar los estándares de flujo del río que requerirían más agua de los ya castigados reservorios de la región, según publica Los Angeles Times.

“Donde estoy parado, debería estar a 40 pies bajo el agua del lago Mendocino“, escribe el gobernador en su cuenta de Twitter junto a una fotografía donde aparece el en dicho lago. “En cambio, estoy en tierra seca y agrietada. Ese es el cambio climático“, explica para compartir la noticia de que ha declarado el estado de emergencia en Mendocino y Sonoma para “aumentar de inmediato la resistencia a la sequía”.

Where I’m standing I should be 40 ft under the water of Lake Mendocino.

Instead–I’m on dry, cracked earth. That’s climate change.

Today I declared a drought conditions state of emergency in Mendocino & Sonoma to immediately increase drought resilience. https://t.co/oUOQtd8bVr pic.twitter.com/v3BClCH7K3

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 21, 2021