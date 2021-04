Senador acusa a LeBron de incitar al odio al publicar foto de un policía agresor

Un senador estadounidense acusó a la estrella de la NBA LeBron James de “incitar a la violencia” contra un funcionario policial a través de una foto que compartió en sus redes, donde indicó con un texto: “tu eres el próximo”.

James colgó una foto del oficial de policía de disparó y mató a una adolescente de 16 años, identificada como Ma’Khia Bryant, durante un incidente registrado el martes afuera de una casa en Columbus, Ohio.

En las imágenes de la cámara corporal de la policía se muestra a Bryant en un altercado físico con otras dos personas. Fue entonces cuando el oficial sacó su arma y le propinó cuatro disparos que acabaron con su vida.

LeBrón sintió que el oficial uso la fuerza de forma excesiva y creyó que el hecho se pudo controlar sin hacer disparado contra la adolescente.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021