¿Será Posible? Conor McGregor piensa comprar el Manchester United

Sin duda alguna el tema de la creación de la Superliga generó muchas opiniones de personas ligadas al fútbol y fuera de él. La polémica ha causado una gran presión social que incluso llevó a que ED Woodward, vicepresidente del Manchester United, dimitiera de su cargo. En este sentido, Conor McGregor a través de sus redes sociales difundió la posibilidad de comprar los red devils.

Las opiniones con relación a este caso no se han detenido, sin importar que se forme parte del “mundo fútbol” o no. Presidentes, ministros, movimientos políticos y hasta el Vaticano han tenido la iniciativa de establecer una postura ante la Superliga. Bajo estas circunstancias, Conor McGregor aprovechó la oportunidad para inmiscuirse en el tema, pero con la posibilidad de comprar uno de los equipos más grandes de la historia.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021