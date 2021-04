10 consejos para ser ecológico en casa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el Día de la Tierra (Earth Day) – o cualquier día – adoptar solo uno de estos hábitos en tu casa puede ayudar a proteger el medio ambiente y hasta puede ayudarte a ahorrar dinero. Entre más los incorpores en tu rutina diaria, más será el impacto que puedas tener.

Sella las fugas de aire

Sellar los huecos alrededor de las ventanas, los marcos de las puertas y otras áreas de tu casa puede reducir los costos de calefacción y refrigeración entre un 10% y 30%. Si cierras una puerta o una ventana en un billete de un dólar y puedes sacar el billete sin resistencia, el aire acondicionado puede escapar y el aire exterior puede entrar. En pocas palabras: estás pagando por más energía de la que necesitas.

Para ayudar a detectar fugas alrededor de otros sitios comunes (incluyendo enchufes eléctricos, placas de interruptores, zócalos, acondicionadores de aire y líneas de cables):

• Cierra todas las ventanas, puertas exteriores y conductos de chimenea y enciende todos los extractores de aire que soplan aire hacia afuera (como la secadora de ropa, ventiladores de baño o campana extractora)

• Enciende una varita de incienso y pásalo por los bordes de los posibles lugares de fuga. El humo oscilará o será aspirado o soplado en la habitación donde hay fugas.

Usa masilla (caulk), sellador expandible, juntas de espuma o burletes para sellar estas áreas. (La cinta adhesiva o aislante también funcionará).

Considera contratar a un auditor de energía profesional para que haga un asesoramiento completo del uso de energía de tu hogar. Algunos servicios públicos ofrecen este servicio gratis.

Cierra las cortinas

El calor solar puede elevar significativamente la temperatura dentro de tu hogar. Mantener las cortinas corridas puede reducir el aumento de calor hasta en un 77% en días calurosos y soleados y aún así dejar entrar mucha luz, dependiendo del material. Haz todo lo contrario durante los fríos días de invierno para calentar las habitaciones (pero ciérralas por la noche para minimizar la pérdida de calor).

Desconecta los enchufes

Muchos aparatos y dispositivos electrónicos siguen consumiendo electricidad aún cuando no están enchufados. Estos “vampiros de la energía” pueden representar hasta el 10% de la factura de electricidad (o más de $100 al año). Desconecta los videojuegos, computadoras, escáneres, impresoras, aparatos en los mostradores en la cocina, cargadores, y otros dispositivos cuando no los usas.

Lava tu ropa con agua fría

Usar el ciclo de lavado en frío en tu lavadora ahorra energía, y hacer que esta configuración sea la norma podría reducir la factura de energía en alrededor de $60 al año. Crédito adicional: debido a que el 4% de la electricidad que se usa en un hogar promedio es por secar la ropa, seca la ropa al aire libre si tienes esa opción y el clima lo permite. (Encuentra los mejores y peores detergentes en las pruebas de Consumer Reports).

Usa aparatos de cocinar sobre el mostrador

Ollas de cocción lentas, ollas de uso multiple, y hornos de tostar usan mucho menos energía que cocinar una comida en varios quemadores o en el horno. Revisa los mejores pequeños electrodomésticos de cocina de 2021.

Cierra la llave del grifo

Cerrar el agua del grifo mientras te cepillas los dientes puede ahorrar hasta 2,000 galones de agua al año. Apagar el grifo de la ducha cuando te bañes o te pones champú ahorrará aún más: del cabezal de ducha típico brota hasta 5 galones por minuto. Aprende cómo reducir el consumo de agua a la mitad.

Lava las vajillas de forma correcta

Sigue estos consejos para lavar los platos a mano. O usa el lavavajillas pero no enjuagues los platos antes. No es necesario y gasta hasta 6,500 galones de agua por año. Revisa estos lavavajillas que ahorran energía.

Recicla los electrónicos

Los teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos contienen materiales tóxicos que incluyen plomo, mercurio y cadmio, que pueden filtrarse al medio ambiente si no se eliminan adecuadamente. Visita Earth911 o Call2Recycle para conocer los lugares cercanos a ti que recolectan aparatos electrónicos viejos para restaurarlos, revenderlos o reciclarlos. Además, ve otras formas de deshacerte de tus dispositivos electrónicos, cómo venderlos o intercambiarlos si están en buenas condiciones.

Opta por no recibir correo no deseado

Sí, puedes reciclar ese montón de correo no deseado, pero es incluso mejor eliminar el desperdicio de papel en primer lugar. Cada año, el correo masivo que llega a los buzones de los estadounidenses equivale a más de 100 millones de árboles. Regístrate en Catalog Choice o en Direct Marketing Association’s Mail Preference Service para optar por no recibir correo basura. ¿Prefieres usar una aplicación? Prueba PaperKarma. Crédito adicional: pregúntales a tus proveedores de servicios públicos y financieros por facturas y estados de cuenta sin papel.

Amplía tu colección de recetas

El estadounidense promedio desperdicia alrededor de 1 libra de alimentos al día, y el desperdicio de alimentos es la categoría más grande de material en nuestros basureros, donde emite metano, un gas de efecto invernadero. Busca una receta que incorpore restos de comida, como caldo de verduras o pesto de zanahoria. (Recuerda, no tendríamos pan de plátano sin plátanos demasiado maduros que nadie quiere comer).

Para todo lo demás, devuelve esos nutrientes a la tierra mediante el compostaje o busca un jardín comunitario o un mercado de agricultores que se complacerá en llevarse las cáscaras de vegetales, los corazones o semillas de frutas, las cáscaras de huevo y el café molido.

(Lee más sobre el desperdicio de alimentos en Spoiler Alert: estás desperdiciando 1 de cada 4 bolsas de comestibles de nuestros archivos).

