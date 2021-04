Alguacil disparó y mató a un afroamericano en Carolina del Norte cuando cumplía una orden judicial

Un agente del Sheriff en Carolina del Norte disparó y mató a un hombre afroamericano mientras cumplía una orden de registro el miércoles, dijeron las autoridades, lo que provocó una protesta de los miembros de la comunidad que exigieron la rendición de cuentas de la policía y la publicación inmediata de las imágenes de las cámaras corporales.

Las autoridades en Elizabeth City no proporcionaron detalles del tiroteo, pero un testigo dijo que Andrew Brown Jr. intentaba alejarse, y que los agentes le dispararon varias veces, reportó CBS News.

Varios testigos dijeron a los medios que Andrew Brown Jr., se subió a su automóvil y comenzó a alejarse de la policía, según quienes dicen haber presenciado el tiroteo. Fue entonces cuando el alguacil disparó. Los vecinos dijeron que escucharon de seis a ocho disparos.

El auto patinó fuera del patio de Brown y finalmente chocó contra un árbol, dijo Demetria Williams, quien vive en la misma calle.

Williams dijo que después de escuchar un disparo, salió corriendo, y vio que se hicieron otros disparos contra el auto. “Cuando abrieron la puerta ya estaba muerto”, dijo Williams a The Associated Press. “Estaba desplomado”. Ella dijo que los oficiales intentaron realizarle compresiones en el pecho para reanimarlo.

Un automóvil que las autoridades retiraron del lugar parecía tener múltiples agujeros de bala y un parabrisas trasero roto.

El ayudante del alguacil del condado de Pasquotank fue puesto en licencia en espera de una revisión por parte de la Oficina de Investigaciones del Estado, dijo el Sheriff Tommy Wooten II en una conferencia de prensa.

