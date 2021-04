Un césped exuberante sin pesticidas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Poco después de que Lydia Chambers tuviera su primer hijo, en 1995, su familia se mudó a una casa nueva en Ohio. “Era el vecindario con jardines perfectos”, recuerda Chambers, ahora de 60 años. En su casa anterior, cuando apareció una franja de [plantas] dientes de león poco después de que ella y su esposo se mudaran, pasó dos semanas arrancándolas a mano.

Pero en su casa de Ohio no tenía tiempo para cuidar el jardín. Entonces contrató un servicio para que viniera a mantenerlo. En ese momento, no se dio cuenta de que los productos químicos que usaban podrían ser peligrosos. “A pesar de que en cierto modo lo intuí… no lo sabía”, dice.

En su vida profesional como hidrogeóloga, Chambers estaba empezando a aprender cómo la exposición prolongada a sustancias químicas peligrosas en bajas dosis podía provocar cáncer y otras enfermedades crónicas. Esto la hizo sospechar cada vez más de los pesticidas que aplicaba la empresa de jardinería que había contratado. Para 2005, su familia se había mudado a Nueva Jersey y sus hijos que cursaban la primaria siempre jugaban en el jardín. A medida que investigaba más, se enteró de un hecho particularmente perturbador: Un herbicida común, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), también era un ingrediente del Agente Naranja, un producto químico utilizado durante la Guerra de Vietnam.

“Supongo que si algo activó un interruptor, fue eso”, dice. Chambers y su esposo finalmente se comprometieron a cuidar su jardín sin pesticidas, herbicidas ni fertilizantes sintéticos, aunque eso significara que brotaran algunas malas hierbas. “Me sentía orgullosa de tener algunas malas hierbas en el césped”, dice. “Era una señal de que estaba haciendo lo correcto”.

Sin embargo, para muchos estadounidenses el objetivo es tener un césped impecable, y el césped sin malas hierbas es un gran negocio. Los consumidores estadounidenses gastan alrededor de $35,000 millones al año en productos para el césped y el jardín, según la empresa de estudios de mercado Mintel. Los servicios profesionales de cuidado del césped y los consumidores que optan por cuidarlo ellos mismos eligen entre una variedad de pesticidas y fertilizantes, muchos de ellos con marcas conocidas, como Roundup y Scotts.

La sensación de malestar que Chambers sintió por los pesticidas se basa en la evidencia: Un conjunto creciente de investigaciones ha relacionado muchos de ellos, incluso en niveles bajos, con posibles problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares, dice el científico principal de Consumer Reports, Michael Hansen, PhD, y experto en salud ambiental.

Además, aunque los productos sintéticos para el cuidado del césped pueden ser útiles para el jardín a corto plazo, pueden perjudicar a los organismos beneficiosos del suelo y no permiten tener un ecosistema saludable a largo plazo. “Te preguntas, ¿por qué seguimos usando estas cosas?”, dice Jay Feldman, director ejecutivo de Beyond Pesticides, una organización sin fines de lucro que aboga por dejar de usar los pesticidas sintéticos.

Parte del problema es que incluso cuando los consumidores buscan alternativas a los productos químicos tradicionales para el césped, navegar por el mercado de productos puede ser complicado. A diferencia de lo que ocurre con los alimentos, no existe una definición legal de “ecológico” cuando se trata de productos para el césped, por lo que es difícil evaluar la seguridad de un producto que se anuncia como “ecológico”, “natural” o que “no perjudica el medio ambiente”.

Aun así, es posible que los consumidores se alejen del cuidado convencional del césped. Solo se requiere un poco de estrategia, unos cuantos hábitos nuevos y algunas ideas novedosas sobre el aspecto de su jardín.

Daños a la salud por el cuidado del césped

Cabe destacar que entre las personas que tienen jardines, las que contratan a empresas para el cuidado del césped o añaden fertilizantes o pesticidas a sus jardines son una minoría. En una encuesta representativa a nivel nacional de CR realizada en febrero de 2021 a 1,772 propietarios de jardines, el 51% dijo que no usa ningún tipo de pesticidas ni fertilizantes en el césped. Y según Peter Groffman, PhD, un profesor del Centro de Investigación Científica Avanzada del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que estudia la ecología de los ecosistemas, “el mayor grupo de propietarios es lo que llamamos administradores pasivos de la tierra; es decir, se limitan a cortar el césped.”

Aun así, muchos propietarios estadounidenses se esfuerzan por tener un césped perfectamente uniforme y de color verde intenso. Y según las investigaciones del doctor Paul Robbins, profesor y decano del Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison, muchos lo hacen a pesar de tener dudas acerca de los insumos químicos involucrados, que son a veces misteriosos.

Los productos químicos para el césped plantean riesgos para la salud a corto y largo plazo, y los niños son especialmente vulnerables. Los niños pueden ingerir pesticidas accidentalmente si los tienen a su alcance. Aunque las intoxicaciones graves son relativamente raras, los centros de control de intoxicaciones registraron alrededor de 34,000 casos relacionados con la exposición a pesticidas en niños de hasta 5 años en 2019, según la Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones.

Los riesgos a largo plazo de la exposición crónica a las sustancias químicas en nuestros jardines son mucho más difíciles de cuantificar que las intoxicaciones graves, pero se han realizado muchas investigaciones sobre cómo pueden afectar la salud. Una cosa sabemos: Los productos químicos para el césped no se quedan en el césped. Las investigaciones han demostrado que hay rastros de pesticidas en el interior de los zapatos y la ropa, desde donde luego se depositan en el polvo del suelo y en otras superficies. Allí, los niños, especialmente los más pequeños, que gatean por el suelo y exploran el mundo llevándose cosas a la boca, tienen más probabilidades de que estas sustancias entren en su organismo.

El período prenatal y la primera infancia son también momentos en los que las personas son más vulnerables a los riesgos de estas pequeñas y repetidas exposiciones, que pueden tener efectos a largo plazo, dice la doctora Sheela Sathyanarayana, pediatra y epidemióloga ambiental de la Universidad de Washington y el Instituto de Investigación Infantil de Seattle.

Sin embargo, los efectos específicos para la salud por la exposición acumulada a pesticidas individuales son difíciles de determinar, en parte porque los pesticidas están diseñados para ser tóxicos para los organismos vivos. Los científicos no suelen exponerlos a las personas a propósito para averiguar qué sucede, como se hace con los medicamentos. La evidencia que tenemos, basada en estudios de observación y experimentos con animales y células, está abierta a interpretación.

Tomemos, por ejemplo, los herbicidas 2,4-D y el glifosato (el ingrediente activo de Roundup). Fueron los dos ingredientes activos más comunes en los pesticidas para el hogar y el jardín utilizados en 2012, el último año del que se dispone de datos sobre el uso nacional de pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), una parte de la Organización Mundial de la Salud que investiga las causas del cáncer en los seres humanos, clasifica al 2,4-D como posible carcinógeno y al glifosato como probable carcinógeno.

Aun así, la ciencia no es del todo clara. Las clasificaciones de carcinógenos de la IARC solo indican la fuerza de las pruebas que muestran la relación de una sustancia determinada con el cáncer. Pero las sustancias químicas de la misma categoría pueden presentar niveles muy diferentes de riesgo en el mundo real. Bayer, fabricante de glifosato, le dijo a CR que los análisis de carcinógenos de la IARC “no reflejan la exposición en el mundo real”, lo que significa que la agencia no dice si la cantidad de una sustancia a la que uno se expone normalmente es suficiente para ser peligrosa.

La EPA ha dictaminado que no hay pruebas suficientes para decir si el 2,4-D causa cáncer en los seres humanos, y que el glifosato probablemente no lo causa. La EPA también dice que, aunque el 2,4-D era de hecho un ingrediente del Agente Naranja, fue un componente diferente, conocido como “dioxina”, el que se descubrió que causaba cáncer. Y Lindsay Thompson, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de la Industria II sobre Datos de Investigación del 2,4-D, le dijo a CR que los reguladores “han encontrado consistentemente que el 2,4-D no tiene impactos adversos en la salud humana” cuando se usa como se indica en la etiqueta.

Diversos estudios, especialmente entre las comunidades agrícolas expuestas a los pesticidas por su trabajo o por la proximidad a granjas, también han relacionado estos y otros productos químicos comunes para césped con un mayor riesgo de sufrir otros problemas de salud. Entre ellos, problemas neurológicos, irritación respiratoria, asma y daños en el hígado y los riñones. Un estudio de 2015 incluso sugiere que tanto el 2,4-D como el glifosato podrían estar contribuyendo al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos.

Además, se sospecha que varios pesticidas comunes para el césped son disruptivos endocrinos, lo que significa que pueden interferir con las hormonas del cuerpo. Se cree que esto ocurre en dosis muy bajas durante ciertas etapas vulnerables de la vida, como el período prenatal y la primera infancia. Las alteraciones endocrinas pueden contribuir a una serie de problemas, como la diabetes y problemas de reproducción y desarrollo.

Sin embargo, los grupos de la industria sostienen que la aprobación de la EPA de los pesticidas existentes para el césped, significa que los productos químicos deben ser seguros para su uso como se indica en la etiqueta. Responsible Industry for a Sound Environment, una asociación que representa a las empresas de la industria de los pesticidas y los fertilizantes, dice que la EPA revisa cientos de estudios para llegar a la aprobación de un pesticida. Y Andrew Bray, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales del Paisaje, dice: “Consideramos a la EPA como los expertos”.

Los límites de la regulación

Puede ser difícil para los consumidores saber qué hacer con toda esta información, especialmente cuando los estudios llegan a conclusiones opuestas. Al fin y al cabo, si estas sustancias químicas representaran un peligro real, ¿por qué seguirían estando en las tiendas?

De hecho, David Dorman, PhD, un profesor de toxicología en la Facultad de Medicina Veterinaria en Raleigh, Carolina del Norte, dice que muchos productos peligrosos han sido prohibidos en los Estados Unidos, incluyendo el DDT. Los pesticidas modernos, dice, son “mucho más seguros que los que se usaban incluso hace 40 o 50 años. Así que hubo una mejoría”.

En teoría, el enfoque de la EPA para regular los pesticidas es preventivo: Exige a los fabricantes que demuestren la seguridad de un producto químico antes de sacarlo al mercado. Pero muchos defensores de los consumidores, entre ellos Hansen, de CR, dicen que los requisitos de las pruebas de la EPA son anticuados y no reflejan lo último en ciencia toxicológica. Esto permite que algunos daños significativos de los pesticidas pasen desapercibidos.

El problema, dice Laura Vandenberg, PhD, una profesora asociada de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Massachusetts en Amherst, es que pueden pasar décadas antes de conocerse mejor algunos de los efectos potenciales más graves, como el cáncer. En ese tiempo, millones de personas ya habrán estado expuestas innecesariamente, dice.

La EPA le dijo a CR que está en proceso de incorporar las alteraciones endocrinas a sus pruebas estándar de seguridad de los pesticidas, y que está implementando un conjunto de nuevos métodos de evaluación diseñados para reducir la necesidad de las pruebas en animales. La agencia dice que su evaluación de riesgos “garantiza que cuando se usa un pesticida de acuerdo con la etiqueta, las personas y el medio ambiente están adecuadamente protegidos”.

Impacto al medio ambiente

Los productos químicos para el césped no solo se quedan en el césped o en el polvo del hogar. También pueden hundirse en el suelo, flotar en el aire y ser arrastrados por las aguas pluviales, causando en última instancia daños a una serie de organismos a los que no estaban destinados.

Uno de los principales componentes del cuidado convencional del césped, los fertilizantes, es una fuente clave de contaminación del agua. Las lluvias arrastran el exceso de nutrientes a las vías fluviales locales o los hunden en las aguas subterráneas.

Una vez que el nitrógeno y el fósforo del fertilizante llegan a un lago o estanque, pueden provocar un crecimiento excesivo de algas, que consumen el oxígeno del agua. Esto puede provocar la muerte masiva de peces y, en ocasiones, hacer que el agua sea tóxica.

Los fertilizantes y pesticidas sintéticos también pueden degradar gradualmente la salud del suelo al disminuir los microbios y hongos beneficiosos. Un suelo saludable, además de ser excelente para el césped, puede ayudar a mantener el carbono fuera de la atmósfera, un baluarte importante contra el cambio climático, dice la científica del suelo, Asmeret Berhe, PhD, una profesora de biogeoquímica del suelo en la Universidad de California en Merced.

¿Qué debe hacer un consumidor?

Si te preocupan los posibles efectos para la salud y el medio ambiente de los productos químicos sintéticos para el césped, podrías pensar que la respuesta es elegir productos químicos orgánicos o contratar un servicio ecológico para el cuidado del césped. Pero eso puede ser más difícil de lo que parece.

En el caso de la agricultura, el gobierno federal aplica las regulaciones a los productores de alimentos que deseen etiquetar sus alimentos como orgánicos. Pero no existen leyes federales para los productos o productores de servicios “ecológicos” para el cuidado del césped.

Antes de contratar a un proveedor que anuncie el cuidado ecológico del césped, haz muchas preguntas, dice Michele Bakacs, profesora asociada y agente del condado de Rutgers Cooperative Extension en Nueva Jersey. “Si de lo primero que te habla el jardinero es del tipo de producto que utiliza, eso puede ser una pequeña señal de alarma”, dice. Mejor busca un proveedor que te ofrezca una prueba del suelo y hable de mejorar la salud de tu suelo, de colocar la planta adecuada en el lugar adecuado del jardín y de utilizar varios tipos de césped. Estas son señales de un proveedor interesado en la ecología única de tu jardín.

Aunque persiste la incertidumbre sobre el alcance de los daños de los productos para el césped, es fácil reducir los riesgos para las personas y el medio ambiente, evitando el uso de productos químicos sintéticos para el césped. Hay otras formas de lograr los mismos objetivos que son mejores para el césped y para tu familia (consulta “Cómo rehabilitar el jardín”).

Puede ser necesario un pequeño cambio de mentalidad, dice Joseph R. Heckman, PhD, un especialista en extensión y profesor de ciencias del suelo en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. “Si quieres tener un césped ecológico, debes tener un poco de tolerancia para algo que quizá no sea perfecto”, dice. Y enfatiza la importancia de crear un suelo sano y fértil como base para un césped ecológico.

Con los años, Lydia Chambers y su esposo han mejorado la práctica del cuidado del jardín sin pesticidas. Todavía viven en Nueva Jersey y Chambers ahora se considera una activista ambiental. Su último esfuerzo ha sido convertir gran parte de su propiedad de 3 acres de césped en una pradera. Pronto, en lugar de acres de césped recortado, tendrán una extensión de flores silvestres y hierbas nativas. La pradera fomentará una ecología más diversa en el césped, dice Chambers, y hay una ventaja: “Será mucho más fácil que manejar más macizos de flores”.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de mayo de 2021 de la revista Consumer Reports.

Este artículo fue actualizado para incluir información adicional sobre la fertilidad del suelo. Fue publicado originalmente el 8 de abril de 2021.

