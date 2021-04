SpaceX lanzó a una tripulación de la NASA para una misión a la EEI en un cohete reutilizado

SpaceX lanzó a cuatro astronautas hacia la órbita el viernes utilizando un cohete y una cápsula reciclados, el tercer vuelo de la tripulación en menos de un año para la compañía de Elon Musk.

Durante el vuelo de Crew Dragon, SpaceX comandará la nave espacial desde su centro de control de misión en Hawthorne, California, y los equipos de la NASA monitorearán las operaciones de la estación espacial durante todo el vuelo desde el Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

Un equipo de cuatro astronautas despegó a bordo de la cápsula SpaceX alrededor de las 5:49 a.m. ET desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación permanecerá en la Estación Espacial Internacional durante una misión de seis meses.

“No podría estar más orgulloso del Programa de Tripulación Comercial, del equipo de SpaceX y del equipo de la NASA y de lo que han podido hacer para permitir un transporte confiable, seguro y efectivo hacia y desde la estación”, dijo el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

"I couldn't be more proud of the Commercial Crew Program, and the SpaceX team, and the NASA team and what they've been able to do to enable reliable, safe, effective transportation to and from station. Third launch in less than a year." – Acting Adminstrator Jurczyk pic.twitter.com/ojmTv8cJ89 — NASA (@NASA) April 21, 2021

La misión marca el tercer vuelo tripulado de SpaceX en asociación con la NASA, luego de sus misiones de lanzamiento anteriores Crew-1 y Demo-2. El lanzamiento también marcará la primera vez que SpaceX reutiliza un cohete y una cápsula para una misión.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

La misión SpaceX Crew-2 incluye a Shane Kimbrough y Megan McArthur de la NASA, el astronauta japonés Akihiko Hoshide y el astronauta francés Thomas Pesquet.

La nave espacial Crew Dragon, llamada Endeavour, se acoplará de manera autónoma al puerto de proa del módulo Harmony de la EEI alrededor de las 5:10 am del sábado 24 de abril.

La televisión de la NASA, la aplicación de la NASA y el sitio web de la agencia brindan cobertura en vivo continua a través del acoplamiento, la llegada a la EEI y la ceremonia de bienvenida a la tripulación a bordo del puesto de avanzada orbital.

“Estoy realmente orgulloso del equipo de SpaceX y honrado de estar asociado con la NASA y ayudar a JAXA y a la ESA también”, dijo Elon Musk, ingeniero jefe de SpaceX. “Estamos encantados de ser parte del avance de los vuelos espaciales humanos y esperamos ir más allá de la órbita terrestre hacia la Luna y Marte y ayudar a que algún día la humanidad sea una civilización espacial y una especie de múltiples planetas”.