India reporta más de 330,000 nuevos casos de COVID en un día, un nuevo récord mundial

India estableció otro récord mundial de nuevos casos de COVID-19 en un período de 24 horas, mientras los funcionarios médicos se apresuraban a buscar cómo satisfacer las demandas de oxígeno en los hospitales de la nación, el viernes.

El viernes, India informó 332,730 nuevos casos de infecciones y 2,263 muertes durante un período de 24 horas, según datos del gobierno.

Por segundo día consecutivo, India registró el aumento más alto del mundo de nuevas infecciones de coronavirus en un solo día.

El jueves, India confirmó casi 315,000 nuevas infecciones durante las 24 horas anteriores, el recuento más alto de un solo día para cualquier país desde que comenzó la pandemia.

Según un análisis de The New York Times, el país ha experimentado un aumento del 160% en los casos y un aumento del 197% en las muertes en las últimas dos semanas.

El aumento en los casos y las hospitalizaciones está llevando al límite el suministro de oxígeno de los hospitales a medida que se ventilan más y más pacientes.

El director médico del hospital Sir Ganga Ram de Delhi dijo que 25 personas murieron durante la noche después de que una escasez disminuyó el flujo a quienes necesitaban oxígeno a alta presión, según BBC News.

“An acute shortage of oxygen, drugs, beds and testing centres”

India’s hospitals are buckling under a record surge in cases of Covid-19. One doctor says staff are "physically and mentally exhausted with the influx of critically ill patients" https://t.co/huEnXH1sAD

THREAD 1/7 pic.twitter.com/xGgiLP4dyJ

— BBC World Service (@bbcworldservice) April 23, 2021