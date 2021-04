Millones en el sur están amenazados por fuertes tornados y clima severo el fin de semana

Hubo más de 50 informes de clima severo el viernes desde Texas hasta Mississippi, con al menos cinco tornados reportados que aterrizaron en partes del norte de Texas.

Y el sábado se han registrado ya más tornados en los estados del sur de Estados Unidos.

El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico (NWS) ha emitido un riesgo aumentado para el día de hoy por el riesgo de granizo grande, vientos dañinos y algunos tornados.

Si se encuentra en el área de riesgo, asegúrese de estar atento a los avisos sobre el clima para ver si hay alertas y posibles advertencias.

An enhanced risk has been issued for today by the SPC for the risk of large hail, damaging winds, and a few tornadoes. If you're in the risk area, make sure to monitor the weather for watches and possible warnings. pic.twitter.com/WFnV3UAbVR

— Storm Central WX (@Storm_CentralWX) April 24, 2021