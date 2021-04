“Veía algo y corría”: Ferdinando Valencia revela que su fallecido hijo Dante visitó a su hermano Tadeo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A dos años del nacimiento de sus mellizos, Ferdinando Valencia revela que vivió una experiencia paranormal con Dante, quien perdió la vida a los tres meses de edad y que al parecer recientemente visitó a su hermano Tadeo.

Este sábado 24 de abril se cumplen dos años del nacimiento de los hijos del actor y la modelo Brenda Kellerman, quienes meses después pasaron por la desafortunada muerte de uno de ellos. Sin embargo, hace unos días tuvieron un inesperado encuentro con el pequeño, quien al parecer sigue teniendo una inexplicable unión con su mellizo.

Así lo relató el actor en presencia de diversos medios de comunicación, con quienes compartió lo que parece ser un encuentro paranormal entre los dos hermanos.

“Un día se levantó de la nada en la madrugada (Tadeo) y no fue de abrir los ojos como cuando se levantaba para pedir de comer cuando era más bebé. Se levantó, se baja de la cama y se pone a correr“, narró Ferdinando.

Sin embargo, Tadeo llamó la atención de sus padres porque aparentemente no había nada que perseguir: “Cuando empezaba a correr de un lado para el otro, él no lo hacía de una forma en línea recta nada más por correr, sino que veía algo y corría, veía el cuadro de Dante porque no sé, el primer nombre y la primera palabra que aprendió a decir en la vida en lugar de papá fue Dante“.

Durante el evento que sucedió en la madrugada también hubo presencia de pequeñas esferas de luz que generalmente son captadas por la cámara, pero que por alguna razón que no se explican también percibía su hijo.

“Lo curioso era que estuviera despierto a esas horas, me puse a grabar y empieza a haber presencia de ‘orbs’ que no sé si lo sepan, pero son como pequeñas partículas de energía que pueden tener diferentes orígenes, algunos incluso son por las mismas cámaras u otras explicaciones científicamente comprobable. Él corría en el sentido que los ‘orbs’ iban”, reveló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

El actor insistió en que él únicamente siguió la frecuencia de la cámara y los movimientos de Tadeo:

“Después de esto se empezaron a incrementar la cantidad de orbs y él corriendo detrás de ellos, ahí me resultó como energéticamente muy extraño”, recordó.

Aunque Valencia se considera una persona escéptica, esta vez aseguró no fue fácil explicar dicho comportamiento y aún más porque al día siguiente una vidente lo llamó para preguntarle cómo le había ido con la visita de Dante, quien perdió la vida a los tres meses de edad a consecuencia de una meningitis.

“Al día siguiente me habló una vidente y me dijo: ‘¿Cómo te fue anoche?’ y yo le digo: ‘¿Cómo me fue de qué?’. Me dice: ‘En la noche te fueron a visitar’ ya es un esquema más delicado en estos temas. ‘Anoche fue Dante a tu casa’, evidentemente a mí se me puso la piel como de gallina. ‘Tadeo lo percibió y me está pidiendo que le pongas un vaso con agua’ y cositas así. Es raro, soy escéptico, no soy mucho de creer en estas cosas, pero también no dejo de ver una asociación, de la misma manera me gustó la motivación que sentir que había sido así, porque me venía bien espiritualmente, no tengo datos científicos y es interesante definitivamente”, compartió el actor, quien ya se encuentra en negociaciones para regresar a la televisión en un nuevo proyecto del que evitó dar más detalles.