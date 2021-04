Canelo respondió a Saunders: “Los perdedores siempre ponen excusas”

Mientras más cerca estamos del Canelo vs Saunders, más se calienta la pelea. Días atrás el británico insinuó que la pelea podría estar arreglada porque el mexicano aparentemente negociaba de antemano a su próximo rival. En una entrevista para ESPN, Saúl Álvarez no se guardó ante ante semejantes acusaciones: “Los perdedores siempre ponen excusas, y siempre antes de tiempo“.

El mexicano que marcha con récord de 55-1-2 aseguró que está listo para defenderse y sobreponerse a cualquier estilo que emplee su rival para atacarlo. Especialmente porque Canelo batallará contra un peleador zurdo, lo cual no ha sido común para él. Ya lo sufrió contra Floyd Mayweather Jr.

“Soy consciente de que va a ser una pelea difícil, porque es zurdo, por el estilo que tiene, pero es cuestión de tener paciencia. Tienes que ser paciente, hay boxeadores con los que tienes que ser adoptar esta estrategia. Ante Mayweather en 2013 no tenía la experiencia de hoy. Tengo la experiencia de ser paciente, atender al momento, ir ganando ronda a ronda, sin necesidad de desesperarse aunque con ganas de noquear”, concluyó el tapatío.

Canelo Reacts To Saunders: Losers Always Make Excuses and Always Ahead of Time https://t.co/uFLrp977XC pic.twitter.com/7SDL1yO5WC

Aunque el enfoque está en la pelea, Canelo también se toma sus momentos para relajarse y pasar tiempo con su familia. Este domingo se le vio jugando golf, uno de sus pasatiempos favoritos, acompañado de su hija y también del jugador de la NFL Ezekiel Elliott.

El oriundo de Guadalajara suele ir a jugar golf los domingos. Es una actividad habitual por la que se ha caracterizado desde hace un tiempo. Es su escape. Luego, la mira está puesta en su próximo rival.

.@Canelo golfing with his daughter is the best thing you’ll see today 🥳 pic.twitter.com/cdQtM2HMb1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 26, 2021