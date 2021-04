Cómo proteger tu tarjeta de vacunación contra COVID-19 y dónde usarla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una vez que hayas recibido tu vacuna contra el coronavirus, habrás completado un paso médico importante para protegerte a ti mismo y a tu comunidad. Además de la paz mental y un brazo dolorido, recibirás una tarjeta de registro de vacunación de COVID-19 que lleva el sello de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aquí te brindamos algunos consejos sobre cómo proteger la tarjeta y lo que puedes hacer con ella.

Protege tu tarjeta

Dado que tu prueba de vacunación es solo una tarjeta de papel que no sobreviviría a un ciclo en la lavadora de ropa, los expertos recomiendan hacer una copia digital. “Lo primero que debes hacer es tomarle una foto de ambos lados, y luego escribe los números de lote en un lugar que recuerdes, porque eso va a ser información importante en algún momento”, dice Tom Frieden, ex director de los CDC.

Las compañías farmacéuticas rutinariamente llevan un registro de los medicamentos elaborados al mismo tiempo en la misma instalación utilizando números de lote. Estos números de identificación, que también se utilizan para productos tan diversos como alimentos y juguetes, permiten a los fabricantes rastrear las fechas de vencimiento, así como dar seguimiento y coordinar de mejor manera una respuesta si se detecta contaminación u otros problemas.

Si te sientes más seguro con una tarjeta más sólida, varias tiendas de suministros de oficina laminan los certificados en papel de forma gratuita, incluyendo Office Depot. ¡No te apresures! Si te han administrado las vacunas Pfizer o Moderna, que requieren 2 dosis con 3 o 4 semanas de diferencia, respectivamente, no lamines tu tarjeta hasta después de que se haya registrado la información de tu segunda inyección en la tarjeta.

Baja las aplicaciones

Varias organizaciones y coaliciones están creando aplicaciones digitales para que puedas demostrar que ya te has vacunado. “Habrá algún tipo de certificado de vacuna contra COVID, esto es inevitable”, dice Frieden, quien actualmente es presidente y CEO de Resolve to Save Lives, un grupo que tiene como objetivo prevenir las muertes por enfermedades cardiovasculares y epidemias.

El pasaporte digital de vacunas es un campo que está experimentando un rápido desarrollo, y es posible que necesites más de una aplicación, dependiendo de lo que estés intentando hacer. Por ejemplo, puedes usar el New York State’s Excelsior Pass (que tiene una validez de 180 días) para asistir a un partido de baloncesto de los Knicks en el Madison Square Garden, pero si quieres viajar al extranjero, necesitarás usar otra aplicación. Una aplicación también puede servir como una buena copia de seguridad para la tarjeta de vacunación en papel.

Sé cauteloso al viajar

Viajar puede ser una de las tentaciones después de recibir la vacuna contra la COVID-19.

Los CDC informan que las personas completamente vacunadas pueden viajar con seguridad en los Estados Unidos, pero deben seguir usando mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia. Para los viajes nacionales, cada estado establece sus propias reglas en cuanto a los requisitos de pruebas o restricciones para los visitantes, y las directrices cambian con frecuencia. Es mejor comprobar antes de tu salida en este planificador de viajes de los CDC, que tiene enlaces a todos los estados.

Los expertos en salud son más cautelosos cuando se trata de viajes internacionales. “Los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contagiarse y propagar la COVID-19”, informan los CDC en su último consejo. “Sin embargo, los viajes internacionales plantean riesgos adicionales e incluso los viajeros completamente vacunados corren un mayor riesgo de contagiarse y posiblemente propagar nuevas variantes de la COVID-19”.

Los estadounidenses vacunados que deciden viajar de todos modos tienen cada vez más opciones. Algunos destinos populares no requieren resultados negativos de las pruebas para aquellos que han sido vacunados, y se espera que la lista de naciones que permiten a los visitantes vacunados continúe expandiéndose. Sin embargo, necesitarás una prueba negativa para regresar a los Estados Unidos, incluso si ya te has vacunado. Hacer una cuarentena voluntaria después de un viaje no es necesaria, salvo que tu estado y ciudad lo requieran. Pero deberías hacerte la prueba de nuevo 3 o 5 días después de regresar.

Disfruta de otros beneficios

Algunas empresas, como Kroger, American Airlines, Marriott, Petco y Trader Joe’s, ofrecen a los trabajadores dinero en efectivo u otros incentivos para vacunarse. La cantidad suele estar en el rango de $50 a $100, pero a veces es mayor.

Este es uno de los incentivos más inusuales: algunas tiendas de Krispy Kreme están ofreciendo una dona gratis por día a cualquiera que muestre su tarjeta de registro de vacunación contra COVID-19, sin necesidad de compra. Y otras compañías están ofreciendo sus propios regalos y beneficios, desde fichas de juego hasta palomitas.

Cómo sustituir una tarjeta de vacunación de COVID-19

Si pierdes tu tarjeta, puedes sustituirla porque tanto la farmacia como la entidad que te administró la vacuna y tu estado llevan un registro de las vacunaciones.

“El procedimiento es que la persona regrese al proveedor original, quien puede buscar fácilmente el registro del paciente en ImmTrac2, el registro de vacunas [de Texas], e imprimir una copia o completar una nueva tarjeta para la persona”, comentó Douglas. Loveday, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

El proceso es esencialmente el mismo en otros estados. Si pierdes la tarjeta en una ciudad diferente y no puedes obtener la tarjeta de reemplazo de la fuente original, no pierdas la esperanza. “El departamento de salud pública local y/o [el Departamento de Salud Pública de California] puede tener esta información si la persona vacunada no puede localizarla a través del proveedor o la clínica”, dice Ali Bay, portavoz del CDPH.

Los CDC mantiene una lista de los diferentes registros de vacunación y datos de contacto de los departamentos de salud estatales.

Los veteranos militares vacunados en las instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos pueden acceder a sus registros de vacuna COVID-19 a través de My HealtheVet, el sistema de registro de salud personal en línea de la agencia.

El proceso es más complicado para aquellos que pierden su tarjeta en el extranjero. Cuando se le preguntó a un portavoz del Departamento de Estado si las embajadas de los Estados Unidos en el extranjero podrían ayudar a reemplazar las tarjetas que se hayan perdido durante el viaje, eludió la pregunta y dijo: “Instamos a los ciudadanos estadounidenses a seguir la guía de viaje actual para reconsiderar viajar o no viajar a un número de países debido a consideraciones por la COVID-19”.

Debido a que algunos estados de los Estados Unidos permiten el acceso en línea a su historial de vacunacón, es posible que aún puedas demostrar tu estado con fines de viaje, incluso si no puedes reemplazar inmediatamente la tarjeta de los CDC que has perdido.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.