Se viraliza video de pelea campal en área de espera del Aeropuerto Internacional de Miami

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un grupo de personas protagonizaron una pelea campal en una de las salas de espera del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

Sin conocer hasta el momento el motivo que propició la riña, un grupo de al menos siete jóvenes pasaron de la discusión a los golpes y patadas durante varios minutos.

Debido a las agresiones, los usuarios que se encontraban en el lugar presenciando la pelea, solo se limitaban a gritar para intentar calmarlos los ánimos mientras seguían las agresiones.

El video que fue rápidamente viralizado, se observa que nadie de los que se encontraban en el lugar interfiere para tratar de separar a los agresores hasta que al final, al parecer un elemento de seguridad del aeropuerto, junto con otra persona, logran calmar los ánimos y separar a algunas de las personas que se encontraban intercambiando golpes.

En las imágenes también se observa a una mujer sentada, de camisa a cuadros, muy cerca de donde se lidian a golpes las personas, sin moverse de su lugar y solo grabando con su celular. También a lo lejos se aprecia a otro grupo de personas que graban con sus celulares las agresiones sin interferir ni decir nada.

El director de cine documental William Cohen, mejor conocido como Billy Corben, fue quien difundió las imágenes de la pelea que fue grabada este domingo en la sala de espera de la puerta D-14, fuera del minorista Urban Decay de la terminal aérea.

“Hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami fuera de Urban Decay en la Puerta D14 #BecauseMiami… Mis fuentes dicen que se hicieron arrestos. Me he comunicado con @MiamiDadePD para obtener más detalles y estoy esperando recibir noticias ”, escribió Billy Corben en Twitter.

De acuerdo con reportes de medios locales de Miami, la policía del aeropuerto tuvo que intervenir y fue arrestada una persona mientras que otra tuvo que recibir atención médica debido a la gravedad de los golpes que recibió.

En tanto este lunes, Billy Corben confirmó en su cuenta de Twitter que una persona fue arrestada y que la riña comenzó después de que a los protagonistas de la pelea se les informó de que no había suficientes asientos para realizar un vuelo a Chicago.

“Actualización: Una persona arrestada ayer en el tumulto del Aeropuerto Internacional de Miami por alteración del orden público / quebrantamiento del orden público; el incidente comenzó después de que el agente de la puerta de embarque les dijo a los acusados ​​que no había suficientes asientos de reserva en el vuelo a Chicago; las víctimas se negaron a presentar más cargos”, señaló Billy Corben.

UPDATE: One person arrested in yesterday's Miami International Airport melee for disorderly conduct/breach of the peace; incident began after gate agent told defendants there weren't enough standby seats on flight to Chicago; victims declined to pursue further charges pic.twitter.com/A9oxGWNiim

— Billy Corben (@BillyCorben) April 26, 2021