El gobernador de Florida firma una polémica ley que prohíbe las protestas violentas

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado una controversial ley para prohibir los disturbios durante las protestas en las calles. El mandatario estatal había hecho esta propuesta en el mes de septiembre, después de que se produjeran varios altercados durante las marchas de Black Lives Matters tras la muerte de George Floyd.

DeSantis ha cumplido con su promesa y dice que lo hace para asegurar que Florida es un “estado de ley y orden”. “Vimos disturbios y desórdenes realmente sin precedentes durante el verano de 2020, y dijimos que eso no sucederá aquí en el estado de Florida”, comentó durante una conferencia de prensa en el condado de Polk y acompañado por el alguacil Grady Judd.

El gobernador admitió que esta normativa supone “la ley contra los disturbios más fuerte del país”.

La ley, además, penaliza a aquellos gobiernos que traten de retirar fondos de sus departamentos de policía y los hace responsables de los daños.

También aplica más sanciones a las personas que bloquean las carreteras durante las protestas, que derriban monumentos o que intimidan a otras personas. “Vimos imágenes de personas sentadas afuera comiendo en un restaurante, luego tienes a esta turba loca a su alrededor y comienza a gritar y a intimidad. Es inaceptable y se les hará responsables”, apuntó al respecto.

