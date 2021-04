Arrestan a una enfermera de Miami por amenazar de muerte a Kamala Harris

Click to share on Flipboard (Opens in new window)







Una enfermera ha sido arrestada en la ciudad de Miami por supuestamente grabar videos en los que aparecía vertiendo amenazas contra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

La mujer, que trabaja en el hospital Jackson Memorial del sur de la Florida, ha sido identificada como Niviane Petit Phelps y ha estado vinculada laboralmente a ese centro hospitalario desde 2001. Según documentos de la corte, la mujer envió esos videos a su esposo, que actualmente se encuentra en una cárcel de Crawfordville, en Florida.

Los informes a los que han tenido acceso algunos medios locales evidencian que por lo menos se enviaron cinco videos y dos fotografías. En las imágenes se ve a Phelps mostrando un profundo odio contra el presidente Joe Biden y la exsenadora estadounidense.

Niviane Petit Phelps, 39, is accused of plotting to kill VP Kamala Harris. She’s a 20-yr nurse at Jackson Hospital but is in federal lockup now, after officials say she made repeated assassination threats in videos made for her husband who is in prison. @wsvn @SecretService pic.twitter.com/mCRHwVDIwH — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) April 17, 2021

La mujer pudo comunicarse con su esposo a través de la aplicación JPay, un sistema que permite comunicación entre las personas que están cumpliendo condena en una cárcel y sus seres queridos. La plataforma permite enviar videos de hasta 30 segundos, de acuerdo a los informes de la denuncia formulada por el Servicio Secreto.

El 13 de febrero de 2021, cuando la nueva administración ya había tomado posesión, la mujer envió un video en el que dice: “Kamala Harris, vas a morir. Tus días ya están contados. Alguien me pagó $53 mil solo para j*** y yo tomaré el trabajo, está bien”.

Un día después, el 14 de febrero, envió otro. “Voy al campo de tiro para ti, hasta que dejes tu silla”, se le escucha.

Miami-area woman held by feds after making videos threatening to kill VP Kamala Harris Niviane Petit Phelps, a 39-year-old mother of three who lives in Miami Gardens has been a nurse at Jackson Memorial for 20 years. Jackson says she’ll be terminated.

https://t.co/SP8mNpYSd6 — LiA (@LibsInAmerica) April 17, 2021

El 20 de febrero también acudió a un campo de tiro y el 22 solicitó un permiso de armas, según confirmó en la denuncia un agente del Servicio Secreto.

La madre de la enfermera, en declaraciones a algunos medios locales, la ha excusado diciendo que su hija estaba convencida de que si Donald Trump fuera reelegido, él habría podido sacar a su hija de la cárcel. Ahora lamenta lo ocurrido y manda un mensaje al actual mandatario: “Mi hija no lo decía en serio. No sé de donde viene esto. Yo voto por Joe Biden”, manifestó.

Por su parte, el hospital Jackson Memorial admitió que están enterados de la situación de la enfermera y confirmó que se le ha suspendido el suelo.

A Miami woman has been charged for allegedly threatening to kill Vice President Kamala Harris, according to a criminal complaint https://t.co/zocFOrZAUY — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 17, 2021

“Niviane Petit Phelps había trabajado en el Sistema Sanitario del Jackson desde 2001. En los últimos años, trabajó como enfermera practicante con licencia en el ambulatorio. Ha sido suspendida sin paga hasta que procesemos su despido”.

Amenazar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos es un delito grave según la ley federal. Si Phelps es declarada culpable, podría enfrentar hasta cinco años en una prisión federal por violación de la Sección 871 del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos.