Un joven hispano pierde una pierna en Miami tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

MIAMI, FL – Los testigos que presenciaron los hechos no dan crédito a lo que vieron. Según algunos vecinos del barrio de la Pequeña Habana en Miami, un hombre tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital después de haber sido atropellado por un auto que se dio a la fuga. La víctima, más tarde, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y perdió su pierna.

Los hechos ocurrieron a las 8:30pm del miércoles en la intersección entre la 7 calle y la 8ª Avenida del Suroeste. Los testigos explicaron que un vehículo atravesó la intersección, golpeó a la víctima y siguió conduciendo sin prestar socorro por lo acontecido.

Te puede interesar: Bella Thorne sube la temperatura al modelar sus más atrevidos bikinis en Miami

#DEVELOPING – A man had to be rushed to the hospital after, witnesses said, he lost one of his legs in a hit-and-run in the Little Havana section of Miami. https://t.co/s6smIIWDZ7

— WSVN 7 News (@wsvn) April 15, 2021