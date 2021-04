Michel Gallero, el sorprendente mago que deja con la boca abierta a los famosos en Miami

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MIAMI, FL – Michel Gallero se ha convertido, en poco tiempo, una de las mayores promesas de la magia en Latinoamérica gracias a sus trucos que se han viralizado rápidamente entre el público hispano de la región.

A pesar de la crisis sanitaria del coronavirus, Gallero ha logrado hacerse un hueco en las redes sociales gracias a sus espectaculares números de magia con famosos en Miami.

Su canal de YouTube ofrece una serie de 20 episodios, todos grabados en la Ciudad del Sol, donde el joven mago demuestra sus habilidades con la magia a personas que pasean por las calles del sur de la Florida, mientras que en otros se los hace a reconocidos artistas como Melendi o David Bisbal.

“Fue increíble”, comentaba el mago durante una entrevista en el espacio “Brillantes con Segura”, presentado por el periodista y presentador español Alex Segura.

“Si me hubieran dicho hace diez años –continuaba Gallero- que las redes iban a ser mi camino para darme a conocer, no me lo hubiera creído”, dijo.

Gallero, que tuvo que abandonar su Venezuela natal debido a los problemas en el país, confiesa que tiene “muchas ganas” de volver a su Venezuela natal para conocer a sus fans, que le siguen hasta ahora a través de las redes sociales.

“Me encanta Venezuela y me encantaría volver. Tengo la mayor cantidad de público de mis redes ahí, así que las ganas no me faltan para ir a Venezuela a presentar mi show y conocer a todos mis fans nuevos”, afirmó.

El mago, con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, lamenta la situación actual de Venezuela porque es “un país increíble”. “Tuve que salir, como mucha gente”, agrega.

Sin embargo, el joven, de 25 años, agradece a “Dios” la oportunidad de haber podido ir a Estados Unidos a estudiar e iniciar su carrera artística y de emprendimiento. “Soy 100 % emprendedor”, dice, sonriendo.