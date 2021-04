Miami albergará un Gran Premio de Fórmula 1 en 2022

La organización del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 anunció un acuerdo de diez años para que Miami albergue un Gran Premio a partir de 2022.

El circuito se construirá en los aledaños del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en el estado de Florida (Estados Unidos), y constará de 5,41 kilómetros, tendrá 19 curvas, 3 rectas y potencial para 3 zonas DRS con una velocidad máxima estimada de 320 km/h.

WE"RE GOING TO MIAMI 🌴

Starting in 2022, F1 has signed a 10-year deal to race at a circuit around Miami's iconic Hard Rock Stadium 🙌 #MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/562e2G7ru7

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021