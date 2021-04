Boxeador muere por nocaut en pleno combate del Campeonato Mundial Juvenil

Un joven boxeador jordano falleció luego de sufrir una grave lesión durante una pelea del Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo, celebrado en Polonia.

La información fue ofrecida este martes por la Asociación Internacional de Boxeo. La víctima identificada como Rashed al-Swaisat fue atendida en el ring y posteriormente trasladado a un hospital.

El púgil cayó a la lona luego de ser noqueado por el boxeador estonio Anton Vinogradov en la ciudad de Kielce. Ambos disputaban la ronda preliminar de peso semipesado.

“Es con profunda tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Rashed Al-Swaisat de Jordania, quien había sido ingresado en el hospital el 16 de abril después de su pelea durante el Campeonato Mundial Juvenil de la AIBA”, dijo el organismo.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

