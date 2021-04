¡Encuentro de lujo! Canelo enfrentó fuera del ring a un jugador de la NFL

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se está tomando bastante bien los días previos a su pelea contra Billy Joe Saunders. Faltan menos de 15 días para que el mexicano vuelva al ring con un oponente de peso. Ante este compromiso, el boxeador azteca parece tomárselo con calma. Canelo fue a jugar un golf y aprovechó para medir su talento con Ezekiel Elliott, jugador de los Dallas Cowboys.

El encuentro de ambos deportistas fue documentado Matchroom Boxing. Este medio mostró algunas fotografías y difundió videos a través de las redes sociales en donde se ve a ambos deportistas disfrutar de su tiempo libre.

No es la primera vez que ‘Canelo’ se distrae con esta disciplina, pues se ha visto constantemente en campos de golf ubicados en México y Estados Unidos. Este deporte se ha convertido en uno de los pasatiempos más practicado por el boxeador tapatío

En medio de sus aventuras en esta actividad, Saúl Álvarez ha compartido con otros deportistas como Tony Romo, Kyle Williams y golfistas profesionales como Gaby López y Abraham Ancer. A este gran número de participaciones, se le suma el corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, con quien compartió en un campo de golf ubicado en San Diego, California.

#WGCMéxico y @Canelo 🇲🇽🥊 World Champion Canelo Álvarez joined @Abraham_Ancer, @carlosortizGolf, and @SalinasBenjamin for a round of golf prior to the start of the México Championship. pic.twitter.com/o6KtabLczg — WGC-Workday Championship at The Concession (@WGCWorkday) February 17, 2020

‘Canelo’ cambiará de chip para su pelea con Saunders

El boxeador mexicano volverá al ring para pelear contra el británico Billy Joe Saunders, el próximo 8 de mayo. Álvarez buscará conseguir su tercer cinturón de división ante el peleador de 31 años de edad que pondrá en juego su invicto. La contienda será efectuada en el AT&T Stadium.