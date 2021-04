La suerte del Cruz Azul: el VAR se usa por primera vez en la Concachampions y les quita un gol

A partir de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League se acordó la implementación del VAR. Casualmente la primera vez que el videoarbitraje entró en acción fue en el partido entre Toronto y Cruz Azul… y le jugó una mala pasada a la ‘Máquina Cementera’, anulándole un gol por fuera de juego.

Corría el minuto 22′ y el partido estaba empatado a un tanto. Los canadienses habían puesto las tablas en el marcador tan solo dos minutos antes. Tras dos toques en el área, el paraguayo Juan Escobar la mandó la guardar para poner el 1-2.

Pero el VAR hizo su primera aparición en la ‘Concachampions’ para revisar un aparente fuera del juego del defensor central. El costarricense Ricardo Montero se acercó a los monitores a chequear y finalmente tomó la decisión de anular el segundo tanto de los dirigidos por Juan Reynoso.

For the first time ever, VAR comes into play in @TheChampions and calls off a Cruz Azul goal 📺 pic.twitter.com/kqWZEuHk11

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 28, 2021