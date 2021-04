Apple anuncia planes para crear miles de empleos en el área de Los Ángeles y San Diego

Apple, el gigante mundial de la tecnología, anunció planes para contratar a más de 3,000 trabajadores en el área de Los Ángeles como parte de su estrategia de expansión nacional en los próximos años.

Los empleos estarán basados en Culver City, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. En 2018 trascendió que Apple había asegurado el arrendamiento de un espacio de oficinas en el 8777 de W. Washington Blvd. Inicialmente se esperaba contratar a unas mil personas.

Apple, que también anunció la expansión de su fuerza laboral en San Diego a cerca de 5,000 empleados para 2026, planea invertir $430,000 millones de dólares y agregar 20,000 empleos en Estados Unidos en los próximos cinco años.

As we look toward recovery & rebuilding, Apple is investing $430B in US innovation and manufacturing along with 20K new jobs across the country over the next 5 years. The future of American innovation has never been brighter & more environmentally sound. https://t.co/TTxLimSXD4

— Tim Cook (@tim_cook) April 26, 2021