México envasará a partir de mayo la vacuna contra COVID-19 de Sputnik V, confirma Rusia

El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) confirmó que a partir del mes de mayo México envasará la vacuna rusa contra COVID-19, Sputnik V, luego de sostener una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

“La producción en México comenzará tan pronto como en mayo”, señaló el FIDR a través de su ciuenta oficial de Twitter.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard se encuentra de visita de trabajo en Rusia para acelerar la entrega de la vacuna rusa así como el envasado en territorio mexicano.

Hasta el momento, México ha recibido 900,000 dosis de la vacuna rusa, según el Ministerio de Exteriores de Rusia, aunque en enero ambas partes firmaron un acuerdo por 24 millones de dosis.

El FIDR, que comercializa la vacuna y su fabricación en el exterior, agradeció a el canciller mexicano Marcelo Ebrard la reunión “productiva” sobre la vacuna.

Recalcó que la Sputnik V “está salvando vidas mexicanas y muestra grandes resultados en seguridad y eficacia”.

Los desarrolladores de la vacuna rusa aseguran que tiene una efectividad del 97.6 %, en base a la tasa de infección registrada en aquellos que se han vacunado en Rusia con ambos componentes entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

