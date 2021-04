Alivia a líderes que Biden siga comprometido con reforma migratoria

El primer discurso del presidente Biden en una sesión conjunta en el Congreso trajo un respiro de alivio a la comunidad inmigrante al confirmar que el primer mandatario de la nación sigue comprometido con una reforma migratoria y ha urgido al Senado a aprobarla.

Sin embargo, no faltaron los señalamientos en contra porque durante sus primeros 100 de gobierno, no ha cumplido con la moratoria de deportaciones ni ha garantizado el debido proceso a los migrantes detenidos y protegido los derechos humanos de los menores detenidos en la frontera.

“Su fuerte respaldo hacia la reforma migratoria es un alivio agradable y un marcado contraste con los cuatro años llenos de odio de la administración previa”, dijo Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA)

Afirmó que ahora esperan que las palabras se transformen en acción para comenzar a cambiar las vidas de las personas.

Cuatro proyectos de ley para una reforma migratoria están listos para ser debatidos y votados en el Congreso. Dos han sido aprobados por la Cámara de Representantes, pero el Senado no ha actuado. “No hacer nada en un momento en el que los estadounidenses apoyan abrumadoramente una reforma migratoria, no es una opción”, observó Salas.

Añadió que ofrecer un camino a la ciudadanía a los inmigrantes que han contribuido durante la pandemia de COVID-19, es la respuesta correcta después de más de tres décadas de separaciones familiares, deportaciones, sufrimiento y humillación mientras el Congreso no ha hecho nada.

“El presidente sabiendo bien quien es la gente que está detrás de él, dio instrucciones al Congreso para aprobar una reforma migratoria. El poder del ejemplo y las acciones urgentes están en manos del Congreso”.

En el primer discurso en el Congreso, el presidente Biden urgió al Congreso a aprobar un camino a la ciudadanía para los trabajadores del campo al aprobar el Acta de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola y asegurar protección a los dreamers para quienes su único hogar es Estados Unidos.

El Acta de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola aprobada por la Cámara de Representantes el 18 de marzo con 30 votos republicanos, permitiría que los trabajadores del campo indocumentados obtuvieran su residencia mientras continúan en el trabajo de campo.

Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), señaló que aún cuando los trabajadores del campo sufrieron altas tasas de infección y muerte por COVID-19, no preguntaron si la comida era para republicanos o demócratas.

Puntualizó que el Acta de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola ha sido aprobada en la Cámara de Representantes y ahora el Senado debe actuar y enviar el proyecto de ley al escritorio del presidente Biden.

Diana Tellefson Torres, directora de la Fundación (UFW) dijo que el Congreso le debe a los trabajadores del campo un camino a la ciudadanía, y el Senado tiene el poder de pasarlo. “La conclusión es clara: los siguiente 100 días son críticos. No hay excusas para no actuar. El Senado tiene que dar resultados en migración ahora y proteger a los trabajadores agrícolas, los dreamers y los beneficiarios del TPS”.

As we approach 100 days of @POTUS in office, we look around and witness a stark difference between his campaign promises and the reality 100 days in. #100days pic.twitter.com/jxe00Bjl5W

— Puente Human Rights Movement (@Puenteaz) April 28, 2021