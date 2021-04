Chiquibaby comparte cuales son sus esenciales de belleza durante el embarazo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquibaby se encuentra disfrutando al máximo una de las mejores etapas en la vida de una mujer, la espera de su primer hijo, motivo por el cual la bella presentadora no ha dudado en compartir con las futuras mamás sus tips de belleza.

La presentadora mexicana que se ha ganado los corazones del público espectador gracias a su participación dentro del programa de las mañanas “Hoy Día” donde comparte segmentos con su muy querida amiga y cómplice la puertorriqueña Adamari López.

Aun con sus 22 semanas de embarazo la conductora ha seguido haciendo derroche de estilo dentro del show y presume de su notoria barriga en coloridos vestidos muy de temporada que realzan el gran porte y elegancia que siempre le ha caracterizado.

Es por eso que ha publicado un video con sus seguidores de Instagram donde les comparte cuales son esos esenciales productos o remedios que le han sido de gran utilidad durante la gestación.

“Esto ha sido toda una travesía. Ustedes creen que porque muchas mujeres que conozco están embarazadas, pues muchas no me dijeron todo lo que iba a pasar“, se le escuchó comentar a la presentadora. “Entonces hay cosas que he comprado que nunca pensé que tenía que comprar”.

He aquí la lista de productos con los cuales se ha dejado consentir durante el embarazo y que mejor le han funcionado para sobrellevar todos los cambios que ha pasado.

1. Cremas y Aceites