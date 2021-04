La NASA mueve su enorme cohete SLS para prepararse para la misión lunar

El módulo central del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA para la misión Artemis I llegó el 27 de abril de 2021 al Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, a bordo de la barcaza Pegasus, desde el Centro Espacial Stennis de la NASA en Mississippi hasta el muelle de la cuenca de giro 39 del Complejo de Lanzamiento de Kennedy, un viaje que por si solo es un prodigio de ingeniería.

El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA es un vehículo de lanzamiento de carga pesada capaz de impulsar la nave espacial Orion y la carga requerida, más allá de la órbita terrestre baja.

Y luego, el módulo central del cohete más poderoso del mundo fue transportado al icónico edificio de ensamblaje de vehículos espaciales en un transportador de módulos autopropulsados, el jueves 29 de abril de 2021.

Así, la NASA movió la etapa central gigante del cohete lunar SLS al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy el jueves, para prepararlo para su lanzamiento a finales de este año.

La barcaza llevó el cohete desde el puesto de pruebas del Centro Espacial Stennis de la agencia espacial en el sur de Mississippi hasta Florida.

Este será el cohete más poderoso del mundo, produciendo hasta 8.8 millones de libras de empuje, según la NASA. Aún más poderoso que el cohete Falcon Heavy de SpaceX, que emite 7.6 millones de libras de empuje en el lanzamiento.

Los equipos de Exploration Ground Systems de NASA y el contratista Jacobs realizarán comprobaciones, antes de integrar el módulo del gigantesco cohete con los propulsores gemelos de cohetes sólidos, la nave espacial Orion y hardware de vuelo adicional antes del lanzamiento de Artemis I.

La NASA probó con éxito la etapa central del SLS el 18 de marzo en Stennis durante 8 minutos, simulando un lanzamiento para una misión lunar.

