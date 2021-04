Mauricio Sulaimán: La historia del ‘Canelo’ no vende

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), emitió unas declaraciones sobre el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Sus impresiones fueron recogidas por la agencia de noticias EFE. El dirigente señaló que las historias de vida que concluyen con la superación personal de una persona, no venden y por esta razón critican constantemente al peleador azteca. Para Sulaimán, las historias que son atractivas para las personas son las que tienen polémicas en ella.

“Las historias humanas como las del ‘Canelo’, no venden. Cuando uno ve una película con un final bonito, apaga la televisión. Pero si hay balazos ahí anda uno. El ‘Canelo’ tiene una gran historia y le damos nuestro reconocimiento”, señaló el máximo dirigente.

El campeón mundial de peso supermediano está siendo muy criticado en la actualidad, puesto que consideran que el mexicano se está enfrentando a rivales que no están en las mismas capacidades que el púgil azteca. Sin embargo, estas críticas pueden generarse a raíz de que el boxeador ha tenido una carrera completamente limpia, alejado de las polémicas.

Álvarez enfrentará, el próximo 8 de mayo, a Billy Joe Saunders. El inglés mantiene un registro perfecto de 30 victorias en la misma cantidad de peleas. Casi la mitad de estos combates fueron ganados por la vía del nocaut. Este panorama ilusiona a Sulaimán quien cree que este será un combate verdaderamente atragante.

After such a long time and Saunders calling Canelo out for so long, it is on!

Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders

WBA (Super), WBC, WBO and The Ring super middleweight titles

May 8

Venue to be announced shortly… pic.twitter.com/GX9If1zdLe

— Faren Smith (@FarenSmith4) February 28, 2021