Tres mujeres de California se hicieron cirugía plástica en Tijuana el mismo día: una murió y las otras apenas sobrevivieron

Una mujer de Long Beach, California, que decidió viajar el pasado enero a Tijuana para hacerse una cirugía plástica murió en la mesa de operaciones, además de que la amiga que la acompañaba también sufrió severo daño físico luego de ser intervenidas en una clínica cosmética de dicha ciudad.

El trágico caso enciende las alertas para que las personas que cruzan la frontera desde California buscando ahorrar dinero se aseguren de que los doctores que las atienden en México demuestren que son confiables antes de exponerse a las cirugías plásticas. Al menos esa es la intención de la familia de Keuana Weaver, quien murió a los 38 años en una clínica llamada Art Siluette Aesthetic Surgery el 29 de enero.

La madre de Weaver le dijo a ABC7 que su hija oficialmente no fue pronunciada muerta en México. “Ellos trataron a mi hija como si fuera basura. Nadie me ha llamado todavía para decir: ‘Oh, lo siento’. Nadie me ha contactado”, dijo Yolanda Weaver.

El diario The San Diego Union Tribune reportó que el hombre que operó a Weaver fue identificado como Jesús Manuel Báez López, quien no había respondido a ése u otros medios que han buscado alguna explicación. Pero según el Tribune, el doctor ofreció a la familia reembolsar los $6,700 dólares que pagó la fallecida mujer, quien era madre de dos hijos (13 y 1 años).

Keuana Weaver, a 38-year-old mother of two from Long Beach, Calif., dead, two others hospitalized after getting cosmetic surgery in Mexico. By the time her family realized Weaver was not actually in Florida, she was already dead. "To save money! Now dead!"😔 pic.twitter.com/8k3ZJXvrYr

— Sumner Bennett (@diamondlass99) April 27, 2021