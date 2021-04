¡Canelo busca enemigos! El mexicano declaró muy fuerte en contra de la pelea entre Mayweather y Logan Paul

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha estado en la palestra mediática durante esta última semana. Sus declaraciones han generado controversia. El boxeador mexicano ha atacado a Julio César Chávez, Óscar de la Hoya y ahora lanzó unos dardos en contra de la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul.

El próximo 6 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, la leyenda del boxeo estadounidense, Floyd Mayweather volverá al ring para enfrentar a Logan Paul en un combate de exhibición. El famoso youtuber tendrá la oportunidad de compartir cuadrilátero con uno de los peleadores más grandes que ha tenido el boxeo mundial. Sin embargo, a ‘Canelo’ ‘Álvarez no le gusta mucho esta idea y arremetió contra este evento en unas declaraciones para el programa In depth with Graham Besinger.

“Se trata de ganar dinero, eso es todo. Realmente no es relevante en absoluto. Es una exposición solo para ganar dinero. Es una estupidez”, sentenció el púgil mexicano sobre este combate en el que alega que ni siquiera se respeta el límite de peso para los boxeadores.

Además, ‘Canelo’ fue consultado sobre quién considera que ganará esta pelea que tildó como estúpida. “Creo que incluso la respuesta es ofensiva. Obviamente ganará Mayweather”, sentenció Álvarez.

Por último, ‘Canelo’ fue muy crítico con las peleas de esta índole. El mexicano resaltó los peligros que se pueden generar a partir de estos eventos y responsabilizó a la comisión de boxeo en caso de que suceda un accidente de mucha gravedad.

“No tengo nada contra nadie y no soy fan de decir malas cosas. Le dan licencias a un peleador cuando no lo es. Lo pueden matar, esto no es un juego de fútbol (…) por qué le dan licencia a gente que nunca en su vida ha tirado un golpe. Si alguien muere, la comisión es responsable de eso”, concluyó.