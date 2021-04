¡Equipo del siglo! El PSG prepara sus millones para fichar a Messi y Cristiano Ronaldo

La historia del fútbol puede cambiar en los próximos días. Lo que parecía impensado y un sueño para los amantes de este deporte, puede convertirse en realidad. Bajo un capricho de Nasser Al Khelaifi, dueño y máximo inversor del París Saint- Germain, se podrían reunir en un mismo equipo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr.

Medios de comunicación así lo confirman. El PSG quiere reunir a estas tres estrellas del fútbol mundial en su equipo. El dinero no parece ser un impedimento para el multimillonario presidente catarí. Además, Nasser Al-Khelaifi planea hacer estas contrataciones como respuesta a la inminente salida de Kylian Mbappé.

El joven futbolista francés continúa rechazando las ofertas de renovación de contrato por parte de su club. Mbappé ha desestimado cuatro propuestas de renovación. Todo apunta que su futuro será en el Real Madrid. Bajo estas condiciones, Al-Khelaifi no se quedará con los brazos cruzados e irá a por las contrataciones de CR7 y Messi.

El PSG ya ha filtrado que tienen entre sus manos una oferta completamente inalcanzable para cualquier otro club del mundo. A el futbolista argentino le ofrecen dos años de contrato y un tercero adicional, bajo una cantidad exorbitante de dinero.

"PSG have always wanted Messi, every year." [AS]

Según informaciones de TNT Sports Brasil, Neymar estaría dispuesto a cederle la camiseta con el número 10 a su espalda, al argentino. Además de reencontrarse con ‘Ney’, Messi tendría la oportunidad de compartir equipo con su compañero de selección Ángel Di Maria.

Por otro lado, los reportes desde Italia indican que CR7 ha manifestado su deseo de irse de la Juventus, desde hace mucho tiempo. Volver al Real Madrid no parece ser una opción, puesto que Florentino Pérez está empeñado en contratar a el francés Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo will leave for PSG or Manchester United if Juventus miss the Champions League, according to Tuttosport 👀 pic.twitter.com/FUElTHeg1N

— Goal (@goal) April 26, 2021