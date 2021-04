Fiscalía investiga la muerte del joven boxeador de 19 años de edad

El 16 de abril, en el marco del Campeonato Mundial Boxeo Juvenil, Rashed Al-Swaisat, peleador jordano de 19 años de edad, cayó tendido en la lona luego de que su contrincante de Estonia, Anton Winogradow, le propinara un golpe que lo dejó nocaut en apenas el tercer round. Según los informes, el joven boxeador fue tratado en el ring, pero debido a la gravedad del asunto fue trasladado de emergencia a un hospital de Kielce para someterlo a una cirugía cerebral.

He went to represent his country, Now he will never comeback….REST IN PEACE. . A sad day for the sport of boxing as Jordanian Amateur Boxer, Rashed Al-Swaisat tragically died after being knocked out at the Youth World Championships in Kielce, Poland pic.twitter.com/msnwd0qzob

Lo que parecía un combate común y corriente, con un contendiente que terminó inconsciente sobre el cuadrilátero, finalizó siendo una tragedia. Luego de los esfuerzos médicos por mantener con vida a Swaisat, diez días después del incidente, los doctores y el comité anunciaron la triste noticia de su fallecimiento.

La Fiscalía y las autoridades de Jordania han comenzado con la investigación del caso de Swaisat. Principalmente se investigará si el boxeador jordano padecía alguna condición de salud o tenía algún antecedente prejudicial en su estado físico antes de salir a competir. En caso de que esto se logre corroborar, comenzarían a salir a la luz pública algunos nombres responsables.

La noticia generó un gran impacto en el Comité Organizador del torneo juvenil. El ente expresó sus condolencias ante el fallecimiento del peleador. “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros de equipo a quienes ofrecemos nuestro sentido pésame”, expresó la AIBA en un comunicado.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

