TSA extiende el mandato de mascarillas en aviones y transporte público en EE. UU. hasta septiembre

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció el viernes que extenderá un mandato federal que requiere que las personas usen mascarillas en entornos de transporte, incluso en aeropuertos, aviones comerciales y sistemas de trenes y autobuses, hasta el 13 de septiembre.

El requisito inicial entró en vigor el 1 de febrero y estaba previsto que expirara el 11 de mayo.

VIDEO: We want your travels to be as safe as possible. Continue wearing your face mask through the #TSA screening process. It's a requirement in place for everyone's benefit. Learn more on face masks: https://t.co/y0D4s1jiHu pic.twitter.com/WwsLniG0jz

— TSA (@TSA) April 30, 2021