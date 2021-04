Vivieron para contarlo; Casa móvil rodó varias veces con familia adentro al ser impactada por vientos cerca de Dallas

TEXAS – Las tormentas que han vapuleado recientemente a varios sectores de Texas han causado severos daños, y a una familia les sacó el susto de sus vidas luego de que los vientos voltearon la casa móvil con todos los miembros en el interior, incluyendo un menor de 7 años.

La fuerza violenta de la madre naturaleza no tuvo piedad de una casa móvil ubicada en el pueblo de Azle, Texas y con sus vientos causó que la casa rodara varias veces con seis miembros de una familia que buscaban refugiarse del clima adverso en el interior.

A family of six, including a 7-year-old, escaped harm after strong wind gusts from overnight storms flipped their mobile home in Azle. https://t.co/Npyva0SId2

— WFAA (@wfaa) April 30, 2021