¡Checo gigante! Sergio Pérez puntúa en Portugal y la F1 lo elige como el mejor piloto de la carrera

Sergio ‘Checo’ Pérez puntuó en el Gran Premio de Portugal tras una destacada actuación que lo llevó a quedarse con el cuarto puesto de la carrera. Producto de ello, y del esfuerzo que realizó el piloto mexicano a lo largo del evento, fue elegido como el corredor del día.

Pérez inició en el cuarto lugar en el que finalizó, no obstante, fue superado por el español Carlos Sainz en la primera vuelta. No fue el mejor comienzo de carrera, porque rápidamente se complicó. Posteriormente batalló con Lando Norris, a quien también le ganó la batalla.

El tapatío se pondría líder de la carrera en la vuelta 38/66 tras la entrada a pits del top 3: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y su compañero de equipo, Max Verstappen. Desde la cabina de equipo le señalaron a Checo, quien no había entrado a cambiar sus neumáticos, que aguantara 10 vueltas.

Sergio Pérez cumplió de sobra, resistiendo 14 vueltas. Hamilton lo pasó en la vuelta 51, y al final de la misma el mexicano entró a pits luego de dar una demostración de durabilidad notable.

Desde entonces peleó por el podio con su compañero de equipo y con el finlandés Bottas, quien se quedó con el segundo lugar. Checo tampoco pudo superar a Max Verstappen. Debió conformarse con un meritorio cuarto puesto, siguiendo la estrategia de su escudería pero quedándose corto como colectivo para ganarle el pulso a Mercedes.

Sumó 12 puntos en la tabla de pilotos para llegar a 22 tantos en total y ubicarse sexto en la clasificación. Está a 4 puntos de Charles Leclerc (Ferrari) y a 10 puntos de Valtteri Bottas (Mercedes).

DRIVER STANDINGS

Three races in the bag, and eight points in it at the top 🤏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/8VvuJESD2c

— Formula 1 (@F1) May 2, 2021