Eddy Reynoso: “Andy Ruiz estará listo para buscar otro campeonato en seis meses”

Andy Ruiz ganó su pelea de regreso ante Chris Arreola por decisión unánime. No fue fácil, ‘El Destroyer’ cayó a la lona en el segundo round y le dio un envión anímico a su rival. Aun así logró mantenerse en pie el resto de la pelea y llevarla a su terreno, pegando más y mejor para convencer a los jueces. Su entrenador, Eddy Reynoso, espera verlo de nuevo en una pelea de campeonato.

“Necesito un Andy con disciplina, que siga trabajando como hasta ahorita y no tengo duda que le va a ganar a (Anthony) Joshua, que le pongan a Tyson Fury, al que sea. Necesitamos más condición física, más potencia y continuidad en los rounds en cuanto a tirar combinaciones. Andy es fuerte y muy inteligente, estará listo para buscar otro campeonato en seis meses”, explicó Reynoso.

Por ende, Reynoso considera que Ruíz debe ir contra otro rival en su próximo combate, ante un combatiendo que le sirva para terminar de ponerse a tono de cara a la ‘pelea grande’.

Los consejos del entrenador Reynoso hicieron que Ruíz remontara una pelea que se complicó a raíz de la relajación de ‘El Destroyer’. Primero, le pidió paciencia. Lo mandó a protegerse mejor, a subir los brazos para no sufrir en el contraataque. Luego se enfocó en la ofensiva: le dijo a Andy que le hiciera daño al hombro de Arreola, lo atacó por allí y tuvo éxito.

Eddy Reynoso telling Andy Ruiz to target Arreola’s shoulder is shades of Canelo-Callum Smith. Canelo just chopped away at Smith’s bicep until it literally ruptured. Ruiz attacking Arreola the same way.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) May 2, 2021