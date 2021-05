Lucerito Mijares confiesa que le hubiera gustado tener los ojos claros: “Me vería muy diferente”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero Hogaza y Manuel Mijares sigue causando revuelo dentro de las redes sociales, en donde no solo se ha ganado el reconocimiento del público gracias al talento vocal que heredó de sus famosos padres, sin embargo, recientemente llamó la atención por confesar que le gustaría tener los ojos claros.

Con tan solo 16 años de edad, “La Beba”, como es llamada cariñosamente, se perfila para convertirse en uno de los jóvenes talentos más importantes dentro de la industria musical, así lo confirmó durante una reciente transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, a quienes deleitó interpretando algunos temas a capela.

Fue el pasado miércoles 28 de abril cuando la joven y su amigo Emiliano Gatica compartieron pantalla para cantar algunos temas del musical “Hoy no me puedo levantar” que recientemente se reestrenó en México, además de otros temas como “Corre” que hiciera famoso el dueto Jesse & Joy, con lo que la hija menor de Lucero dejó sorprendidos a sus seguidores.

Durante el en vivo Lucerito y su compañero se divirtieron probando distintos filtros frente a la cámara, en donde ella descubrió que los que más le gustaban era aquellos que le ponían los ojos de otro color, y no dudó en revelar que daría lo que fuera por tener los ojos claros.

“Imagínense que tuviera los ojos azules, no de verdad por favor hay que cambiar de ojos ya. De verdad qué daría por tener los ojos claros, siento que me vería muy diferente“, dijo mientras se veía asombrada en pantalla.

Recordemos que fue hace algunas semanas cuando la hija menor de Lucero y Mijares confesó que lo más probable es que sí quiera dedicarse a la música, aprovechando que sus papás “ya la han lanzado al ruedo”, por lo que el cantante intervino para dejar claro que su carrera musical aún no está definida y antes deberá terminar sus estudios.

“No te hemos lanzado al ruedo, no, no, no, no. Esa es otra cosa, pero no lanzarla al ruedo. Primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si sí quiere cantar o no, y siga probando, pero realmente las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento, de que la estemos aventando, no, no“, sentenció el cantante.