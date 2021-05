Video: Dos muertos y más de 20 hospitalizados tras volcarse un barco en la costa de San Diego

Un barco presuntamente de contrabando se volcó y aparentemente se rompió frente a la costa de Point Loma, en el condado californiano de San Diego. Al menos dos personas murieron y más de 20 están hospitalizadas, de acuerdo a las autoridades.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar poco antes de las 10:30 de la mañana después de que los trabajadores de parques estatales encontraron personas en peligro en el agua cerca del Monumento Nacional Cabrillo.

Los guardavidas colaboraron para sacar a 25 víctimas del agua, cinco de ellas en “estado de RCP“, lo que significa que tenían problemas para respirar, dijo José Ysea, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Dos personas murieron y a otras 23 las llevaron a hospitales cercanos con lo que Ysea consideró “diversos grados de lesiones”. El escáner de tráfico fijó previamente el número de víctimas en 27.

Multiple agencies including @SDLifeguards rescued 25 people from the water. Sadly, two did not survive. 23 were taken to local hospitals. Federal agencies are still searching the water in vessels and aircraft.

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021