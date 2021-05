Dos mujeres demandan a LAPD por un violento arresto en una parada de tráfico

Dos mujeres están demandando al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de que los agentes las atacaron injustamente durante una parada de tráfico de una manera “aterradora e innecesaria” el año pasado, según dijeron ellas.

Shibani Balsaver y Sheilanee Sen alquilaron un U-Haul para trasladarse de un apartamento a otro cuando fueron detenidas por la policía de Los Ángeles.

Los oficiales, aparentemente creyendo que el camión fue robado, esposaron a las mujeres y las mantuvieron en el suelo a punta de pistola, y el incidente fue capturado en video.

“Fue aterrador”, dijo Sen a CBS Los Ángeles: “Probablemente fue el mayor miedo que he tenido en mi vida”.

Women sue LAPD after officers handcuffed and held them at gunpoint during a traffic stop https://t.co/fHKQyfENVs

— CBS News (@CBSNews) May 4, 2021