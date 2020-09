Despiden a agente que quedó grabado en video viral durante violento arresto a un joven negro

Un agente que detuvo con violencia a un afroamericano en un incidente que fue grabado en video y circuló ampliamente por internet fue despedido este domingo, informaron las autoridades de Georgia.

El alguacil del Condado de Clayton, Victor Hill, informó este domingo que cesaron a uno de los oficiales involucrados el pasado viernes en la aprehensión de Roderick Walker, de 26 años, en el que ha sido otro caso de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Roderick Walker was a PASSENGER in a Lyft!!

Do something @SheriffVHill

We have an epidemic of White Supremacists with badges

pic.twitter.com/wDwN8Ar7XM

— TheAverageBlackMan™ (@TheAvgBlackMan) September 13, 2020