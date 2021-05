Tormentas severas continúan castigando el sur de Estados Unidos con inundaciones y tornados

Se espera que las grandes tormentas eléctricas severas con vientos destructivos, granizo y algunos tornados junto con lluvias torrenciales continúen golpeando partes del sureste de Estados Unidos hasta el miércoles.

Esta es la última ronda de un asedio que comenzó el domingo, durante el cual el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recibió más de 500 informes de clima severo desde las llanuras y el sur hasta la parte baja del medio oeste y el este, informó weather.com.

El Servicio de Meteorología advirtió sobre “velocidades de viento similares a tornados” cuando una línea de tormentas eléctricas severas rugió en Jackson, Mississippi, el martes por la tarde.

A bad batch of storms is expected across the SE today with widespread severe weather. Always in motion, the future is, so follow your local NWS Office on social media for the latest forecasts, warnings, and preparation information! #MayThe4thBeWithYou https://t.co/GWrG0hTRHN pic.twitter.com/fckhurHqHp

Según los reportes, los árboles fueron derribados en el campus del Centro Médico de la Universidad de Mississippi en el lado norte de la ciudad. Una cámara en vivo de WAPT-TV grabó flashes cerca del capitolio del estado.

POWER FLASHES 🌩 Damaging winds pushing through downtown Jackson. This is a look at the caption, WOW! #mswx pic.twitter.com/JqcynweZjl

Otro video mostró un tornado que atravesaba parte de la ciudad.

JACKSON TORNADO 🌪: A confirmed #tornado tracked right through Mississippi’s Capital City on Tuesday afternoon. This is a view of the twister on the ground looking north from the Fondren neighborhood, on the north side of town. @WJTV @NWSJacksonMS #MSwx pic.twitter.com/rkppW4mboW

Las tormentas han sido responsables de al menos tres muertes esta semana y, hasta el martes por la noche, más de 350,000 clientes estaban sin electricidad desde Texas hasta Maryland, incluidos 143,000 en Mississippi y 76,000 en Virginia, según poweroutage.us.

Alabama Power Co. informó que unos 93,000 hogares y empresas carecen de electricidad en todo el estado, informa AP.

Con advertencias sobre posibles tornados que se extienden desde Louisiana hacia el este, docenas de sistemas escolares en Mississippi y Alabama despidieron a los estudiantes temprano para que los autobuses y los automóviles no tuvieran que estar en la carretera durante un clima potencialmente violento.

Una ráfaga de viento de 75 mph se registró en Filadelfia, Mississippi, a unas 70 millas al noreste de Jackson, cuando la línea de turbonada rugió. El viento derribó árboles en casas en el condado de Lauderdale, y un árbol bloqueó los carriles hacia el oeste de las carreteras interestatales 20/59 cerca de Meridian, en Mississippi.

Dos rondas de lluvias torrenciales provocaron grandes inundaciones repentinas en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Se requirieron rescates rápidos y evacuaciones en el suburbio de Homewood. Se informó que las casas se inundaron al sur de Birmingham, en el norte del condado de Shelby.

Flooding on 25th Street in Birmingham… video from Heather Thomley pic.twitter.com/lwfyRgKKYk

Esto provocó la emisión de una rara emergencia por inundación repentina por parte del Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia reservada solo para situaciones particularmente peligrosas y potencialmente mortales.

BREAKING: NWS issues rare flash #flood emergency for the Birmingham, AL metro area as another round of heavy rain moves in after previous #flooding rain.

Stay off roads. If you see a stretch of road ahead is flooded, turn around. **NEVER** drive into floodwater. pic.twitter.com/mkiA9SxQ7O

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 4, 2021