CDC proyecta que los casos de COVID-19 disminuyan drásticamente en julio en EE.UU.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Rochelle Walensky dijo en una sesión informativa que las proyecciones actuales indican que los casos de COVID-19 se mantendrán bajos y disminuirán drásticamente para julio, siempre que las tasas de vacunación sigan siendo altas y las personas continúen observando las prácticas básicas de prevención de contagios.

Walensky dijo que las proyecciones se basan en un estudio publicado el miércoles por los CDC.

El estudio utilizó datos tomados de tendencias recientes para crear modelos que muestran lo que podría suceder si continúan las prácticas actuales de vacunación y prevención, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

“Para alcanzar estos buenos resultados predichos, debemos seguir vacunando a las personas contra el # COVID19 y todos debemos seguir practicando intervenciones de prevención como el uso de máscaras y el distanciamiento social”, resaltó Walesky.

La agencia encargó a los equipos que desarrollaran seis modelos diferentes para rastrear el curso potencial de COVID-19 en Estados Unidos en los próximos seis meses en diferentes escenarios, cada uno con diferentes grados de tasas de cobertura de vacunación y diferente adherencia a las medidas de salud pública.

“Los modelos pronosticaron muy buenas noticias y un recordatorio importante”, dijo la directora de los CDC.

“Una buena noticia es que los modelos proyectan una fuerte disminución de los casos para julio de 2021, y una disminución aún más rápida si más personas se vacunan antes”, dijo Walensky. “Los resultados nos recuerdan que tenemos el camino para salir de esto. Y los modelos, una vez que proyectaban noticias realmente desalentadoras, ahora ofrecen razones para estar bastante esperanzados por lo que puede traer el verano”.

“Las condiciones locales y las variantes emergentes están poniendo a muchos estados en riesgo de aumentos en los casos de COVID-19, especialmente si no aumentamos la tasa de vacunaciones y si no mantenemos nuestras estrategias de mitigación actuales hasta que tengamos una masa crítica de personas vacunadas”, advirtió Walensky.

En los cuatro escenarios, se proyectó que los casos de COVID-19 aumentarían hasta mayo a nivel nacional debido al aumento de la prevalencia de la variante B.1.1.7 y la paulatina reapertura económica en todos los estados.

Este mes también se proyectó un pico de 7,000 a 11,100 muertes semanales en todo el país, antes de que comiencen a caer las muertes por COVID-19.

