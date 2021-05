Condado de Los Ángeles no registró ninguna muerte por COVID-19 este domingo

Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles no registraron este domingo ninguna muerte relacionada con COVID-19, aunque advierten que esta cifra positiva podría reflejar el retraso en el conteo que normalmente se da los fines de semana.

Con advertencias y todo, los números de este domingo reflejan varios meses de progreso en la lucha contra el coronavirus. El condado registró también 313 nuevos casos del virus y410 hospitalizaciones a fecha del domingo, una caída del 16% respecto a dos semanas antes. Y sigue con un pie puesto en el paso al nivel amarillo, el menos restrictivo de las medidas para evitar la propagación de COVID-19.

COVID-19 Daily Update:

May 2, 2021

New Cases: 313 (1,233,772 to date)

New Deaths: 0 (23,915 to date)

Current Hospitalizations: 410 pic.twitter.com/rFlpg6pKdp

— LA Public Health (@lapublichealth) May 2, 2021